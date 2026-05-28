Fernando Carrillo | “Espero que no vengan 60.000 personas a ver a Tinho”

Fernando Carrillo, presidente vecinal de Los Rosales German Barreiros

Camino de los 15 años en el movimiento vecinal, Fernando Carrillo (A Coruña, 1962) es un referente a la hora de ponerle cara y darle altavoz a las reivindicaciones del barrio de Los Rosales. Sin embargo, al menos hasta el domingo, es hora de dejar a un lado el tono más reivindicativo y disfrutar de unas de las fiestas más grandes de la ciudad. Esta noche, desde las 21.00 horas, David Perdomo será el encargado de dar el pregón en la plaza Elíptica, donde a continuación actuarán Awy y el OT Tinho, asó como la banda indie Alga. El despacho de churrasco será constante para la maratoniana jornada de mañana, con programació para todas las edades. El domingo, a modo de previa del Dépor, habrá el tradicional mercadillo, así como sesión vermú.

Solían ser el pistoletazo de salida a las fiestas de barrio, pero la ciudad lleva una semana de celebración...

Sí, ya lo celebramos en los bares del barrio. Todo este ambiente de fiesta es positivo, aunque no creo que nos influya demasiado. Los últimos partidos suelen jugarse sobre las seis, cuando ya está casi todo cerrado. Me imagino que bajarán al bochinche a hacer la previa del domingo. No influye, pero nos da alegría. El cuerpo aguantará, que también corremos las carreras vecinales.

¿Cuáles son sus sensaciones sobre la programación de este año?

Estamos contentos, sobre todo porque hay dos grupos bastante conocidos. De hecho, puede haber una sorpresa con Tinho en el concierto de este viernes. Esperemos que no lleguen al barrio para ver a Tinho las 60.000 personas que interactuaron con el anuncio en redes sociales. Esta vez contamos con dos sesiones vermú.

Parece haber un consenso entre asociaciones acerca de lo positivo de este modelo municipal

Al cambiar el sistema, todo es más limpio y transparente y sabemos de antemano lo que nos van a dar. Nosotros ya hemos cobrado, y eso hay que reconocérselo al Ayuntamiento. Antiguamente, siempre llegábamos tarde.

¿Por qué David Perdomo como pregonero?

Hablamos con él, porque es vecino, y fue encantador. A pesar de que se le relacione con Monte Alto.

¿Cuánto trabajo hay detrás de estas fiestas?

La verdad es que mucho, porque nos tuvimos con reunir con vecinos y comerciantes. Hay mucha implicación y da mucho trabajo. Llevamos desde enero preparando las fiestas.

Aproveche para pedir cosas y señale qué falta por mejorar en Los Rosales...

Eso lo haremos en el pregón, ahí es cuando voy a decir todo lo que falta por arreglar. Al menos, este año conseguimos el bus búho. Lo más urgente es adecentar el Camino del Cura, además del transporte público.