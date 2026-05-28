Feáns se suma a los barrios de A Coruña que cuentan con pista multideporte

La concejala de Infraestructuras, Noemí Díaz, y la alcaldesa, Inés Rey Patricia G. Fraga

El Ayuntamiento avanza con la hoja de ruta del Plan de Barrios 2025-2027, que suma tres nuevas actuaciones ejecutadas entre la Urbanización Breogán y el núcleo poblacional de Feáns, con una inversión conjunta de 1,2 millones de euros. La alcaldesa, Inés Rey, y la concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, visitaron este jueves la primera pista multideporte de la Urbanización Breogán, que abrió por la tarde para acoger a los primeros usuarios.

Este equipamiento público contó con una inversión de 270.000 euros y permite la práctica de actividades deportivas como baloncesto, fútbol y voleibol. Con un cierre perimetral de seguridad y un moderno sistema de iluminación, este nuevo espacio al aire libre está situado en la calle Antonio Casares Rodríguez.

“Estamos comprometidos coa cidadanía da Coruña e sempre abertos a estudar e escoitar todas as demandas e necesidades existentes en cada distrito”, apuntó Rey. La configuración de la pista multideporte es muy similar a la ya habilitada el pasado verano en el barrio de Los Rosales. También el año pasado, cerca del centro cívico de A Silva, el Ayuntamiento inauguró una cancha deportiva al aire libre.

La alcaldesa puso en valor la importancia de que todos los barrios cuenten con este tipo de instalaciones “para que as políticas de promoción dos hábitos de vida saudables sexan efectivas no conxunto da cidade e cheguen a toda a poboación”.

Y, en paralelo a la inauguración de este espacio en la Urbanización Breogán, el Gobierno municipal llevó a cabo mejoras de saneamiento en las calles Vicente Vázquez Queipo e Isidro Parga Pondal, donde se construyó una red separativa de pluviales para mejorar la recogida de aguas en origen. La intervención, cofinanciada con fondos del Plan de Obras y Servicios (POS) de la Diputación de A Coruña, supuso una inversión de 219.000 euros.

Además, y en este caso se trataba de una demanda histórica, ayer también se dieron recepción a las últimas actuaciones ejecutadas por el Gobierno local en Feáns, donde ya se completó la construcción de la nueva acera que conecta el núcleo poblacional de Feáns con el cementerio. Esta intervención permitió mejorar la accesibilidad y reforzar la seguridad.