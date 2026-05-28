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A Coruña

El XIII Festival Mar de Mares estará dedicado a la cultura atlántica

Del 4 al 18 de julio, las personas asistentes al festival podrán gozar de más de veinte actividades gratuitas

Redacción
28/05/2026 21:59
Una imagen del Festival en su edición pasada
Archivo El Ideal Gallego 
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La concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira, presentó este jueves el programa del XIII Festival Mar de Mares, organizado por la asociación Redes de Sal con el respaldo del Ayuntamiento y cuyo lema de este año es ‘Cultura que nace do océano’.  

Mar de Mares (7)

Las fotos del Festival Mar de Mares

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Del 4 al 18 de julio, las personas asistentes al festival podrán gozar de más de veinte actividades gratuitas entre las que destacan una exposición fotográfica de Xurxo Lobato, un encuentro con las autoras Nerea Pallarés y Cynthia Menéndez y el escritor Arturo Lezcano, además de las actividades consolidadas como la limpieza de fondos marinos. Esta última está apadrinada este año por el campeón nacional y europeo de paddle surf Guille Carracedo, y el Mercado Mar de Mares, que regresa al emplazamiento de O Parrote los días 6 y 7 de junio.

Neira agradeció a los organizadores de Mar de Mares su esfuerzo por conseguir que el festival ofrezca en cada edición “un espazo de encontro ao redor do mar e a súa influencia na cidade desde moi distintos aspectos: a cultura, a economía, a conservación do litoral, a biodiversidade, a ciencia ou a gastronomía”. “Nestes trece anos máis de 300.000 persoas gozaron das actividades deste evento, que ao carón do Goberno de Inés Rey se consolida como un referente de divulgación”.

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