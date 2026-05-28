El XIII Festival Mar de Mares estará dedicado a la cultura atlántica

Una imagen del Festival en su edición pasada Archivo El Ideal Gallego

La concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira, presentó este jueves el programa del XIII Festival Mar de Mares, organizado por la asociación Redes de Sal con el respaldo del Ayuntamiento y cuyo lema de este año es ‘Cultura que nace do océano’.

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Del 4 al 18 de julio, las personas asistentes al festival podrán gozar de más de veinte actividades gratuitas entre las que destacan una exposición fotográfica de Xurxo Lobato, un encuentro con las autoras Nerea Pallarés y Cynthia Menéndez y el escritor Arturo Lezcano, además de las actividades consolidadas como la limpieza de fondos marinos. Esta última está apadrinada este año por el campeón nacional y europeo de paddle surf Guille Carracedo, y el Mercado Mar de Mares, que regresa al emplazamiento de O Parrote los días 6 y 7 de junio.

Neira agradeció a los organizadores de Mar de Mares su esfuerzo por conseguir que el festival ofrezca en cada edición “un espazo de encontro ao redor do mar e a súa influencia na cidade desde moi distintos aspectos: a cultura, a economía, a conservación do litoral, a biodiversidade, a ciencia ou a gastronomía”. “Nestes trece anos máis de 300.000 persoas gozaron das actividades deste evento, que ao carón do Goberno de Inés Rey se consolida como un referente de divulgación”.