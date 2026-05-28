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A Coruña

El Festival Intercentros entrega a Adaceco y Boanoite casi 30 mil euros recaudados en su pasada edición

Además, lograron recolectar dos toneladas y media de alimentos

Redacción
28/05/2026 18:21
Entrega del donativo del Festival Intercentros
Entrega del donativo del Festival Intercentros a los beneficiarios
Javier Alborés
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Este jueves 28 de mayo se hizo entrega de lo recaudado durante la XXIV edición del Festival Intercentros que se celebró el pasado marzo. En total fueron 27.290 euros que se han repartido entre las asociaciones Adaceco (Asociación Daño Cerebral A Coruña) y Boanoite (que trabaja en el apoyo de personas en situación de vulnerabilidad). Además, recaudaron dos toneladas y media de alimentos que se dará íntegramente a la segunda asociación, para apoyar el sostenimiento de su albergue y comedor social.  

La XXIV edición del Festival Intercentros, celebrada el pasado 13 de marzo en el Coliseum de A Coruña, reunió a cientos de estudiantes de 30 centros educativos y a sus familias en una jornada marcada por la música y el talento juvenil con más de cincuenta actuaciones.

El Festival Intercentros, consolidado ya como una de las citas educativas más destacadas de la ciudad, ya tiene dos nuevas instituciones para la edición 2027, cuando celebrarán su XXV Aniversario: Aspace y Cáritas.  

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