El área de Movilidad publica las limitaciones para la circulación del transporte de mercancías peligrosas

Un camión circulando por Alfonso Molina El Ideal Gallego

El área de Infraestructuras y Movilidad hizo público ayer en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la instrucción a través de la cual el Ayuntamiento de A Coruña limita el transporte de mercancías peligrosas y perecederas por las vías urbanas coruñesas.

Además de tener en vigor los certificados ADR y de conformidad correspondientes para llevar a cabo su actividad, la instrucción impone una serie de limitaciones. Es el caso de que en las zonas de bajas emisiones, y para reducir riesgos y afectaciones al tráfico, los horarios de carga y descarga se limitan de 08.00 a 20.00 horas entre semana y de 08.00 a 14.00 horas los sábados. También deberán disponer de autorización municipal para circular por las calles de la ciudad, en la cual se fijarán la fecha, hora e itinerario permitidos. Estos vehículos deberán utilizar las zonas de carga y descarga habilitadas y, en caso de que no estén autorizados, deberán descargar en el interior de los locales, salvo que por razones justificadas no puedan hacerlo y tendrán que realizar esta labor en un espacio de la vía pública reservado temporalmente.

3.500 Kilos es el peso a partir del cual se deberá tener una autorización municipal expresa para circular por ciertas vías

La instrucción detalla también las rutas de acceso de estos vehículos a los puertos y polígonos. De este modo, para acceder a Pocomaco deberán circular por Alfonso Molina y la avenida García Sabell o la AC-14. A los de A Grela y Bens se irá por Alfonso Molina, San Cristóbal, Salgado Torres y Avenida de Arteixo; o desde la AC-14, por San Cristóbal, Salgado Torres, avenida de Arteixo y AG-55. Al de Sabón se irá por Alfonso Molina, San Cristóbal, avenida de Arteixo y AG-55; o desde San Cristobal, Salgado Torres, avenida de Arteixo y AG-55. Para el Puerto Exterior será por Alfonso Molina, San Cristobal, Salgado Torres, avenida de Arteixo y AG-55; o desde la AC-14, San Cristóbal, Salgado Torres, avenida de Arteixo y AG-55. Al puerto interior por la AC-12 y AC-10. Y a los polígonos desde el puerto interior se habilitarán las rutas por Ramón y Cajal, Salgado Torres y AC-14; o por la AC-10, San Cristóbal y Salgado Torres.

Los vehículos de más de 3.500 kilos deberán tener autorización municipal para transitar las vías de la ciudad ajenas a polígonos regulados, tanto en caso de transportar mercancías peligrosas como perecederas. En ambos casos, si se precisan autorizaciones complementarias deberán solicitarse en tiempo, el plazo para resolverlas será de tres meses, y tendrán validez anual, hasta el 31 de diciembre.