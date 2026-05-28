Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El área de Movilidad publica las limitaciones para la circulación del transporte de mercancías peligrosas

El Boletín Oficial de la Provincia comunicó ayer la instrucción con las medidas a tener en cuenta

Redacción
28/05/2026 05:00
Un camión circulando por Alfonso Molina
Un camión circulando por Alfonso Molina
El Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El área de Infraestructuras y Movilidad hizo público ayer en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la instrucción a través de la cual el Ayuntamiento de A Coruña limita el transporte de mercancías peligrosas y perecederas por las vías urbanas coruñesas.

Además de tener en vigor los certificados ADR y de conformidad correspondientes para llevar a cabo su actividad, la instrucción impone una serie de limitaciones. Es el caso de que en las zonas de bajas emisiones, y para reducir riesgos y afectaciones al tráfico, los horarios de carga y descarga se limitan de 08.00 a 20.00 horas entre semana y de 08.00 a 14.00 horas los sábados. También deberán disponer de autorización municipal para circular por las calles de la ciudad, en la cual se fijarán la fecha, hora e itinerario permitidos. Estos vehículos deberán utilizar las zonas de carga y descarga habilitadas y, en caso de que no estén autorizados, deberán descargar en el interior de los locales, salvo que por razones justificadas no puedan hacerlo y tendrán que realizar esta labor en un espacio de la vía pública reservado temporalmente.

3.500 Kilos es el peso a partir del cual se deberá tener una autorización municipal expresa para circular por ciertas vías

La instrucción detalla también las rutas de acceso de estos vehículos a los puertos y polígonos. De este modo, para acceder a Pocomaco deberán circular por Alfonso Molina y la avenida García Sabell o la AC-14. A los de A Grela y Bens se irá por Alfonso Molina, San Cristóbal, Salgado Torres y Avenida de Arteixo; o desde la AC-14, por San Cristóbal, Salgado Torres, avenida de Arteixo y AG-55. Al de Sabón se irá por Alfonso Molina, San Cristóbal, avenida de Arteixo y AG-55; o desde San Cristobal, Salgado Torres, avenida de Arteixo y AG-55. Para el Puerto Exterior será por Alfonso Molina, San Cristobal, Salgado Torres, avenida de Arteixo y AG-55; o desde la AC-14, San Cristóbal, Salgado Torres, avenida de Arteixo y AG-55. Al puerto interior por la AC-12 y AC-10. Y a los polígonos desde el puerto interior se habilitarán las rutas por Ramón y Cajal, Salgado Torres y AC-14; o por la AC-10, San Cristóbal y Salgado Torres.

Los vehículos de más de 3.500 kilos deberán tener autorización municipal para transitar las vías de la ciudad ajenas a polígonos regulados, tanto en caso de transportar mercancías peligrosas como perecederas. En ambos casos, si se precisan autorizaciones complementarias deberán solicitarse en tiempo, el plazo para resolverlas será de tres meses, y tendrán validez anual, hasta el 31 de diciembre.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Un camión circulando por Alfonso Molina

El área de Movilidad publica las limitaciones para la circulación del transporte de mercancías peligrosas
Redacción
Ángela Vela posa con su perro delante de la clínica Avela Nutrición Veterinaria

Por qué los perros y gatos no deben comer pienso: "No es una opción para toda la vida"
Lucía Crujeiras
Juan Miguel Hernández, en el estudio de Artístika, en O Temple

Juan Miguel Hernández, coreógrafo de 'Saias do Mar' | “Creo que Galicia puede ser puntera en danza en España”
Lucía Tenreiro
Algunhas das oito torres de Monelos

As torres de Monelos na Coruña: as vivendas de mariñeiros máis características
Óscar Ulla