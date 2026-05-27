Un nuevo fallo en la infraestructura ferroviaria provoca más de una hora de retraso en un tren con destino A Coruña

Pantallas en la estación de tren de Santiago anunciando el retraso de la salida hacia A Coruña D.S.

Los fallos en la infraestructura ferroviaria siguen provocando auténticos quebraderos de cabeza en los viajeros que a diario utilizan las principales líneas de alta velocidad de Galicia. Sobre todo en el Eje Atlántico, una de las líneas de Media Distancia más utilizadas de toda España (la que más en 2024). En esta ocasión, otra incidencia técnica ha provocado en la mañana de este miércoles más de una hora de retraso en uno de los primeros trenes entre Vigo y A Coruña.

La demora afectó concretamente al 9082, uno de los servicios más utilizados a diario por los usuarios con trabajo o lugar de estudio en Pontevedra, Santiago o A Coruña.

El convoy, que tenía prevista su salida a las 08.00 horas desde la estación de Urzaiz, no partiría hasta las 08.55, cuando el personal del Adif solucionó la incidencia. Según fuentes del administrador de infraestructuras, el retraso se debió a un corte de tensión provocado por un fallo en la catenaria, a la altura de la estación de Redondela.

Aunque en un principio este problema solo afectaba a la línea de ancho convencional (salidas desde Vigo Guixar), terminó también provocando afecciones a la línea que conecta con A Coruña desde Urzaiz al requerir la utilización de otro material distinto al programado, “al que se le sumó posteriormente una incidencia técnica puntual”.

Los viajeros que utilizan este tren desde paradas intermedias como Pontevedra, Santiago o Vilagarcía no fueron notificados de la incidencia hasta minutos después del horario en un principio fijado para la salida. En Compostela, la única información que tuvieron los usuarios fue a través de las pantallas de salidas y llegadas, donde se podía ver la palabra “demorado” debajo del trayecto en cuestión, aunque sin especificar los minutos de retraso correspondientes.

A Coruña acumula casi una veintena de incidencias en sus vías de alta velocidad Más información

Apenas cinco minutos más tarde, Renfe envió un SMS a los viajeros en el que “debido a una incidencia tecnica en la infraestructura de Adif, el tren Media Distancia 9082 circula con demora”, aunque no sería hasta casi media hora más tarde cuando se informaría de la hora prevista de llegada.

Casi una veintena de limitaciones

A diario, los viajeros que recorren las principales líneas de alta velocidad de Galicia tienen que convivir con demoras ocasionadas, en su mayoría, por defectos en la infraestructura ferroviaria, lo que provoca la implantación de Limitaciones Temporales de Velocidad (LTV), y, así, mayor duración en los tiempos de viaje.

De esta forma, tal y como se refleja en el portal web que el mismo Adif puso a disposición de la ciudadanía a principios de este mes, A Coruña acumula casi una veintena de incidencias en sus vías de alta velocidad. Entre A Coruña y Santiago, las ciudades que acogieron más viajeros durante el pasado 2025, existen cuatro Limitaciones Temporales de Velocidad (LTV).

En esta línea, el mal estado de la vía impide pasar de los 30 kilómetros por hora hasta superar el polígono de Vío. Aunque no es mucho más lo que incrementa la velocidad el convoy antes de llegar a Uxes, la primera parada. En solo ocho minutos de viaje, dos limitaciones de velocidad. Precisamente en la parroquia arteixana existía otra reducción obligatoria a 60 kilómetros por hora hasta hace pocos meses.

Una limitación que se prolongó durante más de un año. Una de las que todavía se mantienen es en la vía 1 de la estación de Cerceda-Meirama, donde el tren se ve obligado a reducir drásticamente su velocidad de 200 kilómetros por hora a 50. Una limitación de velocidad presente desde hace casi un lustro y de la que todavía no hay previsión de solventar. Un caso parecido es la cuarta y última reducción antes de llegar a Santiago, en Ordes, también presente desde hace varios años y que provoca que el convoy baje de a los 80 kilómetros por hora.