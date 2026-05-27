Rueda: "Una cosa es que a mí me guste Miguel Lorenzo y otra es lo que decidan los órganos que tienen que elegir al candidato de A Coruña"

15 febrero 2024Alfonso Rueda, entre Diego Calvo y Miguel Lorenzo, durante un acto en A Coruña Quintana

Con las elecciones municipales a un año vista, los partidos empiezan a afianzar sus decisiones de cara al asalto de las alcaldías. También en el caso del Partido Popular en A Coruña, donde en los últimos tiempos han empezado a elevarse voces que dudan de que el elegido para liderar la candidatura y optar al Gobierno local deba ser el actual portavoz, Miguel Lorenzo. Este miércoles el presidente de la Xunta y líder de los populares gallegos, Alfonso Rueda, ratificó su confianza en Lorenzo durante su visita a la fábrica de Coca-Cola, aunque también 'cedió' la responsabilidad de la decisión final en los órganos locales competentes.

"En mi opinión, por el trabajo, por las expectativas, por el trabajo hecho hasta hora, durante muchos años en la oposición, y también por las expectativas futuras -además viendo los nerviosos o nerviosas que se ponen algunos o algunas- creo que Miguel Lorenzo está haciendo un magnífico trabajo", expresó Rueda a preguntas de los medios de comunicación.

Así, el líder del PPdeG afirmó que considera que Lorenzo ha hecho hasta ahora un "trabajo magnífico", pero también expresó la necesidad de que sean los órganos con competencia para elegir a los responsables municipales los que se pronuncien: "Una cosa es que me guste a mí, como presidente, y otra cosa es lo que se tiene que decidir, pero espero sinceramente que coincida con mi opinión".

Rueda también se escudó en que los candidatos serán anunciados en el plazo de un mes y hasta entonces no dirá "que tal persona va a ser el candidato, otra cosa son las preferencias que ya se han expresado públicamente".

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Para el popular lo más importante es considerar a su partido como un partido de Gobierno en el que todos los candidatos lleguen con el planteamiento de que deben ser alcaldesa de sus ciudades. "No me corresponde a mí decir quién va a ser, creo mucho en los procedimientos internos, que en el Partido Popular de Galicia funcionan y nos llevan a ser un partido unido", afirmó Rueda en A Coruña, donde expresó su voluntad de "respetar los pronunciamientos finales, que corresponden a una serie de órganos, que existen, se reúnen y toman decisiones".

Después de las dudas expresadas por parte del PP de A Coruña acerca de la idoneidad de Miguel Lorenzo, uno de los nombres que han salido a la palestra es el de la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, quien este miércoles también participó en un acto en la ciudad, donde se desmarcó de la posibilidad de ser la candidata popular a la Alcaldía herculina. "Espero y deseo seguir estando, queda mucho trabajo por hacer", ha defendido, pues Miguel Lorenzo ya ha manifestado que quiere repetir como alcaldable. Esa cuestión la tiene que "definir el presidente -de la Xunta, Alfonso Rueda- con el presidente provincial del partido", ha añadido, a un año de las elecciones locales.