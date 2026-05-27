Rueda celebra la alianza de talento joven y sostenibilidad impulsada por Coca-Cola en A Coruña

Alfonso Rueda y Ángeles Vázquez visitan la fábrica de la Coca-Cola en A Coruña Patricia G. Fraga

Un grupo de alumnos del IES A Sardiñeira fue el encargado de ‘guiar’ ayer al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, por las instalaciones de la fábrica de Coca-Cola en A Coruña. Fue en el marco de la actividad ‘Inspiradores polo clima’, llevado a cabo por la empresa en colaboración con el programa de la Xunta ‘Mocidade polo Clima’.

Gracias a ella, los estudiantes pudieron demostrar que la unión de talento joven y sostenibilidad sirve de marco perfecto para enfrentarse a los retos de futuro en la ciudad y la comunidad.

“Es una empresa muy grande, que se preocupa por el impacto que tiene y dónde está. Y demuestra que es posible fabricar más con inteligencia tecnológica y ecológica, preocupados por todo el mundo”, señaló Rueda durante su intervención tras terminar una pequeña visita a las instalaciones de Alfonso Molina.

En ella, y en medio de un calor asfixiante que representantes públicos y empresariales y jóvenes sofocaron poco después gracias a los refrescos y bebidas de Coca-Cola, pudieron ver parte del proceso de fabricación de la empresa, desde el inicio de las mezclas hasta su embotellado.

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“Al IES A Sardiñeira venimos buscando talento joven desde hace tres años que colaboramos. Algunos alumnos incluso se han incorporado ya a la plantilla”, explicaban responsables de la fábrica durante la visita. Es el caso, por ejemplo, de Carmen, trabajadora actual de Coca-Cola y antigua estudiante de A Sardiñeira, quien les explicó a los jóvenes la gran oportunidad que supuso para ella tomar contacto con la empresa. En un camino intermedio entre ambos está Mario, alumno de FP Dual que también destacó la importancia de entrar en la planta de Lavedra y verse “tan metido en el mundo laboral”.

“En FP es donde de verdad se ve lo que va a ser el futuro labora, donde se puede comprobar si se está a gusto o no desde el principio, es lo que estamos haciendo con muchísimas empresas”, destacaba, por su parte, Alfonso Rueda, quien subrayaba que “ahora mismo la FP Dual tiene casi un 100% de desempeño laboral”.

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“Eso es lo bueno, ver el proceso, estar estudiando, pero ver que lo que se estudia tiene una realidad, y que para lo que os estáis preparando se necesita la gente, el talento joven. A veces una pequeña visita, una charla es lo que hace que se decida. Creo que eso es muy importante, y eso sólo lo podéis hacer posible las empresas que os abrís”, declaró Rueda tras la visita por las instalaciones coruñesas.

En un acto conducido por Esther Morillas , vicepresidenta de Comunicación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Coca-Cola, en el que esta destacó la “alianza establecida para avanzar hacia un futuro sostenible”, también tuvieron la palabra los jóvenes estudiantes de A Sardiñeira.

Los alumnos agradecieron haber podido unirse a ‘Inspiradores polo clima’ para aclarar también un poco cuál será su destino laboral. “Hace un año no sabía qué hacer con mi vida y ahora lo tengo claro”, explicaba uno de ellos, mientras otro agradecía la visita a Coca-Cola para descubrir que no era un espacio “tan frío y distante como se puede creer, sino mucho más cercano”.

El acto en Coca-Cola fue el primero de una jornada con mucho tono coruñés para el presidente de la Xunta, que por la tarde estuvo en el hotel Attica 21 de Matogrande en la inauguración del Congreso Español del Café y que cerró la jornada juntoa representantes de la Asociación de Meigas, que le entregó su medalla de oro y le nombró presidente de honor