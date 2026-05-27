Objetivo concienciar: el Ayuntamiento de A Coruña entrega cubos para reciclar en casa

En el entorno de Zalaeta se entregaron cubos para depositar residuos orgánicos en los hogares y embudos para recoger el aceite usado Quintana

María Pita se marcó en los últimos años el objetivo de que la ciudad mejorase en lo que a reciclaje se refiere. Y para eso tienen claro que una parte importante está en los hogares. Por ese mismo motivo, el Ayuntamiento de A Coruña tiene previsto entregar a todos los coruñeses cubos domésticos para reciclar en casa, pero, antes de comenzar con ese despliegue, se ha iniciado una campaña informativa en algunos puntos de la urbe, en los cuales ya se están haciendo entrega de alguno de estos elementos a quienes se acerquen.

En los últimos días, espacios cercanos a la plaza de Pontevedra, Zalaeta y Ángel Senra han acogido estos puntos de información en los que se han hecho entrega de pequeños cubos marrones para separar en casa los restos orgánicos y embudos reutilizables para el reciclaje de aceite usado en los domicilios.

Y es que la introducción del quinto contenedor, el marrón, pese a que su intención es facilitar el reciclaje en origen, ha hecho que muchos coruñeses, por falta de información, no terminen de tener claro qué es lo que tienen que depositar en cada uno de los recipientes.

Es por este motivo, entre otros, que se han concebido estas campañas informativas, con las que también se busca aclarar a los ciudadanos cómo tienen que proceder.

¿Qué va en cada contenedor?

A través de esta campaña en las calles se está haciendo entrega a los vecinos de trípticos para que tengan más claro cómo proceder en sus casas.

De este modo, enseñan que los restos orgánicos tendrán que depositarse en los contenedores marrones, con bolsas compostables en lugar de bolsas de plástico convencional. El Ayuntamiento también recuerda que, para aquellos que dispongan de composteros en casa pueden depositar estos restos ahí para luego mejorar la fertilidad de huertas o jardines. Además, inciden en que hay barrios que disponen de composteros comunitarios como Novo Mesoiro, Monte Alto, O Castrillón y Eirís.

Las bolsas, briks, latas, botellas y botes de plástico, las tapas de botes de cristal o las chapas, entre otros elementos, irán al contenedor amarillo.

Todo el papel y el cartón limpio irá al contenedor azul, mientras que las botellas, frascos y tarros de vidrio se seguirán depositando en el verde, siempre sin tapas.

Buena parte de lo que no entre en ninguna de las anteriores categorías, se tirará en el contenedor gris. El Ayuntamiento pone como ejemplo los cepillos de dientes, espátulas, guantes de limpieza, las colillas, la vajilla rota, la arena de los gatos o el polvo de barrer, entre muchas otras cosas.

Además, hay dos contenedores especiales más. Por un lado, los dedicados a recoger el aceite usado, que se deberá introducir en botellas de plástico cerradas. Por otro lado están los contenedores blancos dedicados a ropa, calzado y textiles del hogar.

Contratos

Aunque todavía no hay fecha exacta, fuentes municipales explican que en las próximas semanas o meses se empezarán a repartir los cubos, embudos y bolsas en los hogares.

Explican las mismas fuentes que estas primeras campañas no son más que para reincidir “en esa necesidad de la correcta separación, más necesaria después de la implantación del quinto contenedor”. Estas primeras entregas son puntuales para ir dando a conocer los nuevos elementos de reciclaje, al tiempo que se empieza a concienciar sobre el nuevo sistema.

El pasado mes de febrero, la Junta de Gobierno local licitó el contrato con el que se pretende hacer más “eficiente” el sistema de reciclaje y que busca conseguir que la ciudad esté a la vanguardia en lo que a políticas medioambientales se refiere.

A Coruña busca ser más eficiente: el Ayuntamiento repartirá a todos los hogares cubos, bolsas y embudos para separar residuos Más información

Ese contrato contempla el suministro de los elementos mentados en los hogares coruñeses. Así, se prevé entregar próximamente más de 136.200 cubos domésticos aireados para recoger biorresiduos. También está prevista la disposición de más de 408.600 bolsas compostables para los residuos orgánicos. Además, se hará entrega de más de 136.200 embudos reutilizables para recoger el aceite usado y poder depositarlo en los contenedores naranjas dispuestos a lo largo y ancho de la ciudad.

Y también se darán 272.460 tarjetas para la apertura de los contenedores orgánicos sin contacto, aunque todavía no hay fecha concreta de entrada para esta novedosa medida para la ciudad.

A Coruña podrá abrir contenedores con una app Aunque se dispondrán más de un cuarto de millón de tarjetas para abrir los contenedores sin contacto, lo cierto es que también se podrán abrir con una aplicación. Así se desprende del contrato que recientemente ha visto la luz en A Coruña, por el cual el Ayuntamiento encarga a Telefónica la modificación de la aplicación municipal (App Coruña) para que con esta los vecinos herculinos puedan realizar esta tarea. Además, esto también ayudaría a determinar en qué puntos los coruñeses cumplen con el deber cívico de separar la basura correctamente.