O IES Fernando Wirtz da Coruña recibe 2.000 euros grazas a un videoxogo que impulsa a lingua galega
O proxecto, 'ArgaQuest', foi seleccionado como un dos cinco máis excelentes de Galicia pola Secretaría Xeral da Lingua e a Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa.
O proxecto 'ArgaQuest', desenvolvido no IES Fernando Wirtz Suárez da Coruña, acaba de ser galardoado na convocatoria de proxectos de innovación educativa en dinamización lingüística para o curso académico 2025-26. A Secretaría Xeral da Lingua e a Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa recoñeceron a 'ArgaQuest' coa consideración de "proxecto excelente", situándoo entre os cinco mellores de toda Galicia. Este recoñecemento supón unha dotación económica de 2.000 € para o centro educativo e a concesión do Primeiro Premio de Innovación Educativa ao profesorado implicado activamente no seu desenvolvemento.
O proxecto impulsa o uso da lingua galega a través dunha proposta innovadora que combina tecnoloxía e aprendizaxe, creando novos espazos de interacción dentro e fóra do centro e reforzando a presenza do idioma nos ámbitos habituais da mocidade. A iniciativa promove unha visión máis próxima, actual e funcional do galego, ao tempo que fomenta o enriquecemento do vocabulario e a competencia léxica mediante ferramentas de consulta que permiten validar e descubrir novas palabras, empregando como referencia o dicionario da Real Academia Galega.
O videoxogo, dispoñible xa para toda a cidadanía, propón como desafiar "as túas habilidades lingüísticas". Na súa interface, amósase un oso de peluche e dúas opcións: "crear partida" ou "unirse á partida". Desta forma, ofrécese a posibilidade de xogar con amigos ou contra un bot dirixido por unha intelixencia artificial. Unha vez dentro da partida, saen varias letras e, nun tempo determinado fixado anteriormente, o usuario deberá formar a palabra máis longa posible. O resultado é doado, o xogador que teña a palabra máis letras, gaña a partida.
Un enfoque interdisciplinar
'ArgaQuest' desenvolveuse coa participación de alumnado e profesorado de distintos niveis e ensinanzas: terceiro e cuarto da ESO, segundo ciclo de Formación Profesional Dual Intensiva DAW e primeiro ciclo de Formación Profesional Básica de Informática e Comunicacións. Colaboraron nas fases de deseño, desenvolvemento, probas e difusión, integrando coñecementos de informática, expresión gráfica, lingua galega e orientación laboral nun enfoque interdisciplinar.
O proxecto, co apoio da dirección, está coordinado por: Fernando Rodríguez (coordinación xeral e xestión da web e a API da aplicación, do departamento de Informática); Laura Ramos (coordinación e supervisión lingüística, do departamento de Lingua e Literatura Galega e EDLG); Marta Iglesias (coordinación e análise de mercado e viabilidade, do departamento de Formación e Orientación Laboral); Francisco Jaureguizar (coordinación da identidade visual do videoxogo, do departamento de Artes Plásticas); e Verónica Bravo (coordinación da elección do nome de marca, probas da aplicación e difusión do proxecto, do departamento de Sistemas e Aplicacións Informáticas).