Lorenzana se desmarca de la alcaldía de A Coruña 

María Jesús Lorenzana El Ideal Gallego

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha insistido este jueves ante las empresas de A Coruña en "la política económica e industrial basada en el binomio energía-industria" y en las oportunidades que pretende desarrollar la Xunta sobre los recursos mineros.

Lorenzana ha participado en el ciclo 'Almuerzos Empresariales' organizado por la Confederación de Empresas de A Coruña (CEC), con decenas de participantes de toda la provincia.

Ante estos ha insistido en la política económica e industrial que desarrolla la Xunta, "basada en el binomio energía-industria" y en la "importancia del desarrollo energético de fuentes renovables y de infraestructuras energéticas para atender a la industria".

En su intervención ha explicado la trascendencia de los recursos naturales, con "7.000 millones de euros que están en juego en todos los minerales que saldrán el nuevo plan de desarrollo minero".

Otra cuestión clave, en su opinión, es "la importancia de liderar el acompañamiento, en la atracción de nuevas inversiones y en el apoyo al crecimiento de las industrias que existen ofreciendo esa coordinación y esos elementos que necesita una empresa cuando va a invertir en Galicia, en suelo empresarial".

Ha pedido a las empresas conocer sus "incógnitas y principales desafíos" de cara al futuro para poder orientar las políticas autonómicas en ese sentido.

El presidente de la CEC, Antonio Fontenla, ha dicho que a las empresas le preocupan "todos" los temas de la actualidad y ha señalado que el tejido empresarial de A Coruña está en una situación mejor que nunca.

Candidatura a la Alcaldía de A Coruña

Lorenzana, preguntada por la posibilidad de ser candidata a la Alcaldía de A Coruña, ha dicho que está en el Gobierno gallego y "espero y deseo seguir estando, queda mucho trabajo por hacer", ha defendido, pues Miguel Lorenzo ya ha manifestado que quiere repetir.

Esa cuestión la tiene que "definir el presidente -de la Xunta, Alfonso- Rueda, con el presidente provincial del partido", ha añadido, a un año de las elecciones locales.