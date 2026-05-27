La Diputación otorga 60 becas para que jóvenes de la provincia aprendan inglés en Irlanda

Valentín González Formoso y Yoya Neira CEDIDA

El Boletín Oficial de la Provincia publicó este miércoles la resolución de la Diputación de las 60 becas para el estudio de inglés en Irlanda, una nueva iniciativa de la institución dirigida al alumnado de 1º de Bachillerato de centros públicos, especialmente pensada para facilitar el acceso de la juventud de los municipios más pequeños a una experiencia internacional de inmersión lingüística.

El programa permitirá que los estudiantes realicen este verano una estadía de cuatro semanas en Irlanda para mejorar su nivel de inglés, convivir en un contexto internacional y participar en un completo programa formativo, cultural y deportivo. Las ayudas cubren el 100% de los costes y las familias no tendrán que asumir ningún gasto.

La actividad se desarrollará en Tipperary, en el sur de Irlanda, entre el 1 y el 29 de julio. El alumnado viajará desde Santiago hasta Dublín y, desde allí, se desplazará en autobús hasta el centro de alojamiento y formación, en un viaje organizado y acompañado por monitores.

Cada beca tiene un importe de 4.816,61 euros por persona, destinado a financiar el viaje de ida y vuelta, los desplazamientos, el alojamiento en residencia de estudiantes con pensión completa, la formación lingüística, las actividades culturales y deportivas, la tutorización y el seguro correspondiente.

El presidente, Valentín González Formoso, destacó que esta iniciativa responde a la voluntad de la institución de “abrir portas a experiencias que poden marcar o futuro académico da mocidade”.