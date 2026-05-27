La nueva tienda de Kave Home en A Coruña V.S.

La cadena de muebles española Kave Home ha reabierto este miércoles sus puertas en San Andrés tras algo más de un año cerrada. Después de unas obras de las que se ha encargado la empresa Citanias, ha sido este 27 de mayo cuando A Coruña ha dado de nuevo la bienvenida al espacio de decoración en pleno centro de la ciudad.

La tienda, según explican desde Citanias, tiene una superficie de más de 400 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. El proyecto de renovación incluyó "la demolición de la distribución y acabados existentes, el ignifugado de la estructura metálica para adaptar el espacio a la normativa vigente y una redistribución completa de los interiores, ejecutando todos los nuevos acabados del establecimiento".

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Además, se mejoró el confort, la salubridad y la eficiencia energética del local en un nuevo espacio en el que Kave Home pretender "traer nuevas colecciones, piezas personalizadas y servicios de diseño interior en el corazón de la ciudad".

Kave Home, que ya estuvo en San Andrés hasta hace algo más de un año -había abierto en diciembre de 2021-, cuando cerró para renovar su espacio, es una empresa española especializada en productos del hogar y mobiliario y servicios de diseño interior, con presencia en más de 80 países.