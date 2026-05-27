Juan Jesús Gestal | “A Coruña podría haber sido el escenario del brote de hantavirus”

El doctor Juan Jesús Gestal, en la Real Academia de Medicina Quintana

A Coruña acogió este martes una conferencia sobre uno de los temas sanitarios de la actualidad: el hantavirus. Un tipo de enfermedad que, como todas las pandemias, incluida la gripe, tiene un origen zoonótico, tal y como explica Juan Jesús Gestal, profesor emérito en Medicina Preventiva y encargado de la ponencia que se celebró en la sede de la Academia de Medicina de Galicia.

La conferencia se titula brote del hantavirus, ¿qué riesgos corremos? Respóndanos a esa pregunta.

En principio, ninguno porque se han tomado todas las medidas para evitarlo. El riesgo lo tienen los que han estado expuestos, pero cada vez menos, porque ya va pasando el tiempo parece que no están evolucionando a una forma clínica de la enfermedad.

Pero ha generado mucha alarma y la gente lo ha asociado a la pandemia.

Estamos todos con la alarma muy puesta con el tema de la pandemia de covid, que aún no se nos ha borrado. Y esto era un crucero, con un brote, que se mueren tres personas y eso escandaliza mucho.

¿Hemos aprendido de la pandemia?

Yo creo que sí, pero era necesario tener una agencia de salud pública, de ámbito nacional, que nos preparase y que estuviera siempre a punto en relación con este tipo de temas, y todavía no está funcionando.

Desde el punto de vista de la salud pública, ¿haría falta todavía estar más preparados para anticiparnos tanto a crisis pandémicas como a alarmas más puntuales, como esta?

Sí, la salud pública es la cenicienta del Sistema Nacional de Salud. Es la Santa Bárbara: solo nos acordamos de ella cuando hay una pandemia. Pero claro, hay que prepararse antes.

¿Qué nos falta en materia de prevención?

Somos un país muy afortunado porque nuestro nivel cultural es elevado y las vacunas tienen un papel muy importante en la prevención. Aunque habría que mejorar, y eso es lo que se está trabajando, las coberturas vacunales en los adultos. Antes se hablaba de calendario de vacunación infantil y calendario de vacunación del adulto. Hoy se habla de calendario de vacunación para toda la vida. Ese es un aspecto importante.

¿Tienen algo en común el covid y el hantavirus?

La mayoría de las amenazas pandémicas que tenemos son zoonosis. El SARS-CoV-2 es un virus que está en los murciélagos. De ellos pasan a un huésped intermediario y de ahí pueden pasar a nosotros. Los hantavirus viven en los roedores. A ellos no les hacen daño pero a nosotros pueden provocarnos unos cuadros clínicos muy graves. Y así podemos ir repasando cantidad de enfermedades. El ébola, que es otro tema que tenemos ahí en el corazoncito de África, también son unos murciélagos frugívoros que dejan a medio comer la fruta en el suelo y otros animales que andan a nivel terrestre se las comen y se infectan. Incluso la gripe tiene origen zoonótico, como la gripe A. El reservorio son las aves.

Y desde su experiencia en medicina preventiva, ¿qué amenaza considera más infravalorada actualmente?

Una amenaza importante, de la cual se está hablando mucho, es todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Esos aumentos de temperatura que se producen hacen que se asienten y se desarrollen en nuestros territorios vectores que no teníamos. Pueden venir gérmenes que están afectando en otras zonas del mundo. Pero también tenemos unos sistemas de vigilancia para detectar todo esto.

A Coruña acoge cada vez a más cruceros y no hace mucho llegó uno con un brote de gastroenteritis. ¿Podría haber sido el escenario del hantavirus?

Indudablemente. Hoy estamos todos muy comunicados y puede llegar en cualquier momento un germen que está afectando una parte muy alejada del mundo. Por eso hay que estar preparados. Al enemigo hay que conocerlo.