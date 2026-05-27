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A Coruña

Hallan el cadáver de un hombre de unos 60 años en las inmediaciones del puerto de Oza en A Coruña

Julia Nóvoa
27/05/2026 13:37
Vista del puerto de OzaVistas del muelle de Oza, donde se instalará la planta de residuos de Limpoil
Vista del puerto de Oza
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El cuerpo sin vida de un hombre de unos 60 años fue localizado a última hora de la mañana de este miércoles en las cercanías del puerto de Oza, en A Coruña, concretamente en la zona comprendida entre la playa y el puerto de pesca. Fue alrededor de las 11.40 horas cuando el Centro Integrado de Atención a las Emergencias (CIAE) 112 Galicia recibió la llamada de un particular que informaba de la presencia de un cuerpo flotando en el agua.

Una lancha de salvamento Marítimo atraviesa la bahía del Orzán

Aparece un cuerpo sin vida de un joven flotando al norte de la Torre de Hércules

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De inmediato, desde el 112 Galicia se pasó aviso al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a Salvamento Marítimo y al Servicio de Guardacostas de Galicia. Del mismo modo, se requirió la intervención de los Bomberos de A Coruña, de Protección Civil y de los agentes de la Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil. A su llegada, una embarcación de Salvamento llevó el cuerpo a la playa de Oza. En la actualidad, las fuerzas del orden trabajan en el lugar para tratar de esclarecer las circunstancias que rodean este suceso.

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