Uno de los contenedores quemados hace 25 años en el Agra do Orzán ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Hace 25 años, los bomberos coruñeses tuvieron una noche muy movida debido a tres incendios provocados en contenedores del Agra do Orzán. Hace 50 años, en 1976, el entonces alcalde, José Manuel Liaño Flores, visitaba los mercados municipales y prometía obras de mejora en las instalaciones. En 1951, 75 años atrás, la Asociación de la Prensa preparaba una fiesta en el hotel Finisterre. Hace un siglo, el escritor Pérez Lugín estaba grave tras sufrir un ataque de uremia.

27 de mayo de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Un incendiario provoca tres fuegos en una noche en el Agra do Orzán

Los bomberos se pasaron la madrugada del sábado persiguiendo a un incendiario que prendió fuego a tres contenedores en la zona del Agra do Orzán. Uno de los incendios se extendió hasta afectar a un vehículo aparcado en la calle, que quedó totalmente destruido. Poco antes del peregrinaje por el Agra, los bomberos también apagaron un incendio que se registró en una charcutería de la avenida de Buenos Aires.

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Por otra parte, alrededor de cuatrocientos niños llenaron ayer, 26 de mayo de 2001, el Parque Europa con sus juegos y su bullicio. Los pequeños pertenecían a cuatro colegios participantes en el programa municipal Luditarde. Los escolares realizaron diversas actividades, entre las que se encontraban escalada y talleres de informática y maquillaje.

27 de mayo de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | El alcalde Liaño Flores promete mejoras en los mercados municipales

Para comprobar el estado actual de los mercados municipales de la Plaza de Lugo y el de San Agustín, así como las necesidades inmediatas para afrontarlas, el alcalde, don José Manuel Liaño Flores, y el ponente de Mercados y Abastecimiento, don Roberto Palau Lema, giraron ayer, 26 de mayo de 1976, una visita a los mismos, tomando información directa de vendedores y encargados. El alcalde prometió mejoras.

Mientras tanto, poco a poco, sin que nadie con autoridad mueva ni siquiera una uña para impedirlo, una galería tras otra va cayendo bajo la piqueta y es sustituida por el último engendro de cemento. Aunque sólo pudiéramos salvar esas galerías que se mantienen aún en pie, todavía podríamos conservar un mínimo de conciencia ciudadana.

27 de mayo de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Fiesta de Primavera de la Asociación de la Prensa en el Hotel Finisterre

La noticia de que el próximo día 2 de junio de 1951 se celebrará en el suntuoso salón de fiestas del Hotel Finisterre la fiesta de Primavera ya anunciada, ha producido gran satisfacción en la sociedad coruñesa. Como es sabido, dicho festival comenzará a las ocho de la noche para terminar a las dos de la madrugada.

A las diez y media se servirán las cenas a las personas que previamente se inscriban y recojan la tarjeta correspondiente en la Asociación de la Prensa hasta el jueves, día 31 de mayo, a las seis de la tarde. El local y las mesas serán adornadas con flores. El lunes empieza el despacho de localidades y de mesas en la Asociación de la Prensa. Los precios son exactamente los mismos del festival llamado de mocitos.

27 de mayo de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | El escritor Pérez Lugín está grave tras sufrir un ataque de uremia

El escritor señor Alejandro Pérez Lugín está grave tras haber sufrido un ataque de uremia, inspirando su estado serios cuidados.

Por otra parte, después de su viaje por el extranjero, regresó a esta capital ayer, 26 de mayo de 1926, el entusiasta presidente del “Real Club Deportivo”, nuestro distinguido amigo D. Arcadio García Tizón.

También ayer, en el expreso, ha salido para París el ilustrado modelista en Calzados monsieur Pons, que ha estado unos días en La Coruña, con el objeto de exponer en Casa Campos sus últimas creaciones, que son la admiración de todo el público inteligente y distinguido.

Además, el Ministerio de Instrucción Pública acordó ampliar el número de plazas del Magisterio que debían ser cubiertas por maestros.