Estas son las más de 600 tiendas de A Coruña y su área en las que se puede usar el bono comercio

Este miércoles la Xunta pone de nuevo en marcha los bonos 'Activa Comercio'. Serán más de 600 las tiendas de A Coruña y su área metropolitana en las que se podrán gastar estos descuentos de hasta 30 euros impulsados para "incentivar las ventas y reforzar el vínculo de la ciudadanía con el comercio de proximidad".

La mayoría de comercios adheridos están en la ciudad de A Coruña (370), aunque municipios del área también tienen tiendas en las que se podrán gastar estos descuentos de hasta 30 euros, con un máximo de 15 por cada compra: Abegondo (dos), Arteixo (44), Bergondo (uno), Betanzos (62), Cambre (treinta), Carral (ocho), Curtis (16), Irixoa (uno), Miño (nueve), Oleiros (trece), Oza Cesuras (dos) y Sada (39).

Los bonos 'Activa Comercio', con descuentos de hasta 30 euros, se podrán descargar desde este miércoles Más información

Todos los comercios se pueden consultar en la web oficial.

La iniciativa, cuyo informe analizó este lunes el Consello de la Xunta de la mano de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, contará con un presupuesto de 2,5 millones de euros y la previsión es movilizar alrededor de 8,5 millones en ventas.

Además, como principal novedad de esta convocatoria, se organizará un sorteo complementario en las redes sociales de la Xunta que permitirá a las personas usuarias de los bonos optar a cuatro premios adicionales de 250 euros para gastar en uno o varios comercios adheridos a la campaña.

Al igual que en 2025, este año la adhesión de los establecimientos -abierta desde el 27 de marzo y que suma ya 4.470 negocios- se realizará en un único procedimiento para todas las ediciones, avanzando así en la simplificación administrativa.

A Coruña canjea más de 100.000 euros en el primer día de los bonos comercio Más información

El éxito de las ediciones anteriores, remarca la Xunta, "avala la continuidad de esta medida", que el año pasado consiguió movilizar más de 22,3 millones en más de 7.400 establecimientos de proximidad, superándose ya los "122 millones en ventas generadas desde la primera edición en 2021". De hecho, en A Coruña el primer día de los últimos bonos se canjearon más de 100.000 euros y la cuantía total en Galicia se agotó en menos de 48 horas.

A partir de este miércoles 27 de mayo a las 9.00 horas, las personas consumidoras interesadas podrán descargar un bono descuento de hasta 30 euros por beneficiario en la web 'www.bonosactivacomercio.gal' para emplearlo directamente en la adquisición de productos en los comercios adheridos, que podrán seguir sumándose a la campaña hasta que se agote el crédito de la convocatoria.

Los bonos están pensados para fomentar el consumo en el momento de la compra, favoreciendo así la dinamización inmediata del comercio local. Tendrán formato digital QR y estarán disponibles para su utilización en una aplicación móvil.

El importe se irá reduciendo en función del valor de la compra. Así, a las compras iguales o superiores a 20 euros e inferiores a 30 euros les corresponderá un descuento de 5 euros, mientras que en las compras iguales o superiores a 30 euros e inferiores a 50 euros el descuento será de 10 euros. A partir de esta cuantía, el descuento alcanzará los 15 euros.

Como en anteriores ocasiones, cada persona podrá descargar un único bono en esta primera edición.

No hay límite de usuarios pero, una vez agotado el crédito total de 2,5 millones, los bonos descargados ya no se podrán utilizar, incluso aunque no se hayan consumido en su totalidad.

Además, con el fin de incrementar las ventas, se establece la incompatibilidad de los bonos 'Activa Comercio' con cualquier otra ayuda destinada a la misma actuación subvencionable dentro de una misma compra.

Como elemento de dinamización de la campaña de este año, se habilita un sorteo a través de las cuentas oficiales de la Xunta en TikTok e Instagram dirigido a las personas usuarias de los bonos 'Activa Comercio' que realicen compras en el marco del programa, con el objetivo de contribuir a dar mayor visibilidad al comercio local.

El sorteo consistirá en la adjudicación de cuatro bonos adicionales por importe de 250 euros cada uno, en formato digital mediante código QR, que podrán utilizarse en los establecimientos adheridos con un plazo de validez de una semana.

La participación estará vinculada a la realización de una compra con bono en un comercio adherido y a la interacción con las publicaciones oficiales de la campaña en las redes sociales, según las condiciones establecidas en la convocatoria que se publica este martes en el DOG.