El Último de la Fila en el estadio de Riazor: el gran concierto que pudo haber sido

Un cartel en la coruñesa calle San Andrés anuncia el concierto del grupo catalán en el Monte do Gozo Víctor Seoane

El ascenso del Deportivo por la vía rápida no puede dejar a ningún seguidor sabor agridulce. Pero sí que ha causado una reflexión entre los que, además de fanáticos blanquiazules, lo son de El Último de la Fila (EUDLF): el que el dúo catalán iba a ofrecer en el estadio de Riazor el 13 de junio será, para siempre jamás, el concierto que pudo haber sido.

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La puñalada sentimental es mayor cuando te encuentras con una imagen de Manolo García y Quimi Portet en plena calle San Andrés, una de las arterias más transitadas del centro. Entre carteles superpuestos, destaca el que anuncia la actuación de EUDLF el próximo 13 de junio de 2026 en... (bajonazo) el Auditorio Monte do Gozo de Santiago. Porque mientras Galicia mira hacia Compostela para una cita musical histórica, A Coruña se lamenta.

En mayo del pasado año, el Ayuntamiento anunció con la pompa que merecía la ocasión que el estadio municipal de Riazor albergaría el único concierto en Galicia de la gira de regreso de El Último de la Fila tras 28 años de ausencia. Enseguida se avisó desde el Deportivo de que las fechas del play-off de ascenso coincidían con las del recital.

Giro radical

Las entradas se pusieron a la venta, pero el elefante en la habitación seguía ahí. A finales del pasado mes de abril, y después de que el Ayuntamiento y el Deportivo reconstruyesen sus muy tocadas relaciones, el asunto dio un giro radical. El conjunto coruñés era un firme candidato al ascenso, pero también al playoff dadas las escasas diferencias entre los equipos de arriba. En concreto, los partidos de la promoción de ascenso a Primera se celebrarán entre el 7 y el 22 de junio, y el concierto caía justo en medio de ese período (el día 13).

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Dada esta incertidumbre en la clasificación liguera, el Gobierno local decidió en abril que lo mejor era descartar Riazor de forma definitiva y buscar una ubicación alternativa en la ciudad. Así se lo comunicó al organizador y así lo reconoció la propia alcaldesa en abril: “Trasladamos ao promotor que non existe a posibilidade, cos tempos que manexamos, de facer ese concerto no estadio”.

El promotor se mostró dispuesto a arriesgar, a esperar a que se despejase la incógnita deportiva, pero lo que se le trasladó desde el Ayuntamiento es que no se planteaba el estadio de Riazor como opción ni siquiera aunque se produjese el ascenso directo.

A partir de ahí, el Gobierno local empezó a ofrecer alternativas, puesto que no se quería quedar sin el gran concierto del año en la ciudad y la gira de un grupo nacional más potente de todo 2026.

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El estadio universitario de Elviña fue descartado en primer lugar porque requería una obra de adaptación y experiencia en grandes conciertos.

El muelle de Batería se convirtió en la única opción. Pero el problema era que su capacidad máxima se estima en 16.000 espectadores. Y ya había vendidas 24.000 entradas para el estadio de Riazor. Es decir, era necesario hacer dos conciertos, ambos en torno al día 13, cuando el espacio estaba disponible. Pero la promotora dijo no. Se le ofrecieron compensaciones de tipo económico, pero ni así aceptó esa opción.

Incluso se planteó mover el recital al 30 de junio, aunque el cambio generaba problemas para los asistentes llegados de fuera de Galicia y el muelle de Batería ya estaba comprometido para otras actividades. Además, se necesita un mes y medio para renovar el césped de cara al inicio de la próxima temporada y del Teresa Herrera, previsto para la primera quincena de agosto, por lo que esta opción también fue desechada.

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Descartado Balaídos

El estadio de Balaídos apareció fugazmente en la ecuación antes de ser descartado por cuestiones logísticas. Finalmente, el Monte do Gozo emergió como la única salida viable.

Así, el regreso gallego de El Último de la Fila se alejó para siempre de la ciudad gallega con la que la banda mantuvo mejor relación, A Coruña. Desde aquel legendario concierto de 1988 en el Palacio de los Deportes de Riazor hasta sus multitudinarias actuaciones en el Coliseum en 1993 y 1995, Manolo García y Quimi Portet construyeron un vínculo especial con el público coruñés.

Por eso el cartel pegado en San Andrés tiene algo de melancolía. Anuncia un concierto en Santiago, sí, pero también recuerda todo lo que A Coruña estuvo a punto de vivir y no disfrutará. La ciudad está celebrando el ascenso del Dépor, sí, pero no podrá festejar el regreso de El Último de la Fila.