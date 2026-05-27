El Museo de Estrella Galicia celebra su séptimo aniversario el viernes 19 de junio

Museo de Estrella Galicia Cedida

El viernes, 19 de junio, el Museo de Estrella Galicia celebra su séptimo aniversario, cómo no… ¡por todo lo alto! Así, el próximo 19.06, MEGA quiere festejar su cumpleaños junto a su público con una fiesta llena de música, cervezas y grandes sorpresas. El plan nocturno, a partir de las 21.00 horas, incluye un concierto íntimo del músico gallego José Brea junto a su banda The Feedback y una velada de maridaje con las mejores cervezas de la casa y tapas elaboradas para la ocasión por el Restaurante A Espiga. El público que quiera acudir a esta fiesta de aniversario en MEGA puede participar desde hoy mismo en el sorteo que se lanzará a través de las redes sociales del museo.

Paralelamente, quien desee realizar la visita oficial a MEGA en esta fecha tan especial, podrá hacerlo a un precio reducido de 7 euros, adquiriendo sus entradas a través de la web oficial www.mundoestrellagalicia.com . Así, los visitantes podrán disfrutar en el Museo de Estrella Galicia de algunas de las experiencias que MEGA ofrece habitualmente a sus visitantes, como son las visitas libres o guiadas por el recinto, que pueden incluir tiraje o los famosos maridajes de quesos, conservas o embutidos gallegos. Así, a partir de las 10.30 horas de la mañana del día 19 de junio, en MEGA se sucederán las visitas y catas a un precio reducido en el único recinto museístico de España dedicado a la cultura de cerveza.

UN SÉPTIMO CUMPLEAÑOS EN LA MEJOR FORMA DEL MUSEO

Este séptimo aniversario de MEGA llega con el buen sabor de boca del exitoso balance de cifras alcanzadas en el cierre de 2025, año en el que el Museo de Estrella Galicia sumó un total de 60.000 entradas vendidas, registrando un récord histórico desde la apertura de sus puertas en 2019, que sólo en el mes de agosto logró su mayor afluencia de público, con casi 10.000 visitantes, cifras que lo posicionan como uno de los museos más visitados de A Coruña.