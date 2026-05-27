El Messi de los restaurantes de A Coruña hace un histórico hat trick

Patricia Navarrete, David Vilariño, Javier Enrique Tarazona y Yago López, el equipo de Taberna do Campo, ayer con la tapa ‘The Xouba Must Go On’ Quintana

David Vilariño es una cabeza en constante funcionamiento, y solamente de esa elocuencia a la hora de hacer metáforas y símiles entre la cocina y la cultura popular se entiende cómo conquistó al jurado, y también a los clientes, que probaron su ‘The Xouba Must Go On’. Jamás pensaría Freddie Mercury que la que fue su carta de despedida y casi un epitafio acabaría por rebautizar una tapa de sardinillas. Y que esa tapa abanderaría el sabor de una ciudad, que es el objetivo del ganador de la ruta CTV (Coruñesa de Toda la Vida).

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De toda esa extraña, surrealista y genial combinación de referencias sale parte de la filosofía de Taberna do Campo, un pequeño establecimiento situado en la avenida de A Coruña do Burgo, frente a la iglesia de Santiago. Sin embargo, su dimensión va mucho más allá y puede considerarse un patrimonio nacional.

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Porque representando a A Coruña, en Madrid Fusión, estará alguien que sabe lo que es triunfar en la capital. “Taberna do Campo nació de dos personas que se conocen en Madrid, una de ellas con un tremendo arraigo gallego, y que se trae a su mujer. La idea era montar un local con quien le acompaña en ese viaje, y en estos 13 años ha habido momentos muy felices, tensos y otros parecidos al de Mega”, indica su propietario, que también utiliza un símil con el Dépor y cómo casi una década después, le han visto volver.

Campeón nacional del rabo de toro en 2018

Con solamente cinco años de trayectoria, Taberna do Campo aceptó el reto de un buen amigo y creó un plato de rabo de toro que salió, literalmente, por la puerta grande de la plaza de toros de Las Ventas. “Si voy con algo, es con todas las consecuencias, así que tuvimos un brainstorming en la taberna, entre mi mujer, nuestro antiguo cocinero y yo”, indica. Era 2018 y, 8 años después, ese plato permanece en la carta.

Premio Nacional de Gastronomía 2019

Sin apenas tiempo para digerirlo, Taberna do Campo volvió a ser premiada al año siguiente, cuando obtuvo el Plato de Oro del Premio Nacional de Gastronomía a la trayectoria culinaria. El certamen, organizado por Radio Turismo, goza de un gran prestigio. Siete años después, prácticamente como el Dépor, Vilariño ha levantado su tercer trofeo, el primero en casa, para acreditar que su propuesta de xoubas es la tapa coruñesa de toda la vida. Y la reacción no se ha hecho esperar. “He pasado de no vender esa tapa a recibir más de 15 peticiones en mi otro negocio y varias reservas para este fin de semana en la Taberna do Campo”, expone el también responsable de la Cafetería Elviña, en el mercado municipal.

El local

Resulta difícil definir la Taberna do Campo de una manera ajustada, aunque nadie mejor que el propietario para hablar de los platos estrella y el ticket medio. “Hemos querido jugar con la reinterpretación de las tabernas, si hubieran seguido evolucionando con los años. No solo iban a dar pulpo, pues puede haber alta cocina a precios módicos”, reivindica. “De nuestros platos, los que más tirón tienen son las zamburiñas con ali oli de manzana, el ceviche de corvina con tortitas de maíz y alga codium o la presa de cerdo ibérico laqueada con pollo teriyaki”, comenta. Eso sí, la carta pasa una revisión periódica y sufre descartes por temporada. “Utilizamos la lógica”, advierten.

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Taberna do Campo sitúa su ticket medio alrededor de los 50 euros para dos personas en carta, aunque existe un menú de martes a viernes, a 15,50 euros. “Estamos en unos 25 euros por cabeza, porque ya no se consume vino como antes”, finaliza.