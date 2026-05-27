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A Coruña

El éxito le da la vuelta a la tortilla a una taberna de A Coruña: el doble de peticiones en solamente un mes

Nico Pedetti, el chef en la Galera, ha pasado de 30 a más de 50 unidades diarias desde que ganó el campeonato autonómico

Guillermo Parga
Guillermo Parga
27/05/2026 19:29
Nico Pedetti prepara su famosa tortilla para El Ideal Gallego
Nico Pedetti prepara su famosa tortilla para El Ideal Gallego
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Del llamado club de los 27 han nacido algunas de las mejores composiciones y actuaciones de la historia de la música, por mucho que el nombre haga referencia a la fatalidad y a la temprana desaparición de los Joplin, Bon Scott, Hendrix o Cobain. Otro genio, pero de los fogones, también puede marcarse ese número a fuego. Hace exactamente un mes que la vida le cambió por completo a Nico Pedetti, quien oficialmente fue reconocido, a sus 27 años, como mejor tortillero de Galicia. Lo logró al conquistar algunos de los paladares de los miembros de un jurado con pedigrí y bagaje en ese arte. Pocos platos, y pocas cosas en la vida, tienen una fórmula tan básica y que a la vez tenga un componente tan personal.

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El éxito, además, también le ha cambiado el día a día a la Taberna da Galera, donde la tortilla se ha convertido en el gran reclamo para los habituales, y también para los curiosos a los que ya les sale otro ‘must’ en su guía de A Coruña. “Se ha notado mucho el campeonato gallego”, reconoce Pedetti. La mayoría de las mesas piden tortilla y ha subido mucho la demanda: “Antes del campeonato solíamos hacer una media de 30 diarias, y ahora hemos pasado a unas 50”, añade.

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Evidentemente, todo ha sido a costa de incrementar la carga de trabajo del campeón, por el que muchos preguntan al llegar a la Taberna da Galera. “Hay gente que viene a comer solo para probar esa tortilla, pero merece la pena cada segundo de todo esto; siempre es una alegría cuando vas por ahí y alguien te recuerda que fuiste el campeón”, señala. Por otra parte, donde no se ha notado tanto es en la demanda para llevar a casa. Muchos prefieren comer la tortilla poco hecha en el momento. Además, el establecimiento no tiene servicio de delivery. “La gran mayoría es para comer aquí”, reconoce.

Preparación

Tal y como contó hace exactamente un mes a El Ideal Gallego, la tortilla de la Taberna da Galera, que ahora cuesta 18 euros la unidad, está hecha con 10 huevos de Huevería Nieto, patata agria de Fructífera y aceite de oliva virgen extra. Sin embargo, tal y como se dijo anteriormente, detrás de cada teoría existe un toque único y personal. Pedetti, que además de chef fue futbolista en equipos como Laracha o Bergantiños, responde de una forma muy futbolística a la pregunta sobre si ya ha habido ‘scouting’ por parte de los grandes templos de la tortilla. “Eso ya es un tema privado, pero no tengo en mente irme a otro lado”, confiesa.

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Lo que sí baraja, no obstante, es descolgar las botas a sus 27 años. “Pronto creo que volveré”, advierte. A fuego lento se cocina el regreso de un jugador de banda izquierda sobre el césped y de mano derecha en la cocina para cortar patatas y batir los huevos.

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El llamado club de los 27 se caracterizó por su permanencia y por resistir el paso del tiempo, a pesar de la fatalidad. Eso es lo que desean ahora Pedetti y la Taberna da Galera: perpetuar el sabor de su tortilla

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