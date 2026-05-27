El éxito le da la vuelta a la tortilla a una taberna de A Coruña: el doble de peticiones en solamente un mes

Nico Pedetti prepara su famosa tortilla para El Ideal Gallego Quintana

Del llamado club de los 27 han nacido algunas de las mejores composiciones y actuaciones de la historia de la música, por mucho que el nombre haga referencia a la fatalidad y a la temprana desaparición de los Joplin, Bon Scott, Hendrix o Cobain. Otro genio, pero de los fogones, también puede marcarse ese número a fuego. Hace exactamente un mes que la vida le cambió por completo a Nico Pedetti, quien oficialmente fue reconocido, a sus 27 años, como mejor tortillero de Galicia. Lo logró al conquistar algunos de los paladares de los miembros de un jurado con pedigrí y bagaje en ese arte. Pocos platos, y pocas cosas en la vida, tienen una fórmula tan básica y que a la vez tenga un componente tan personal.

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El éxito, además, también le ha cambiado el día a día a la Taberna da Galera, donde la tortilla se ha convertido en el gran reclamo para los habituales, y también para los curiosos a los que ya les sale otro ‘must’ en su guía de A Coruña. “Se ha notado mucho el campeonato gallego”, reconoce Pedetti. La mayoría de las mesas piden tortilla y ha subido mucho la demanda: “Antes del campeonato solíamos hacer una media de 30 diarias, y ahora hemos pasado a unas 50”, añade.

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Evidentemente, todo ha sido a costa de incrementar la carga de trabajo del campeón, por el que muchos preguntan al llegar a la Taberna da Galera. “Hay gente que viene a comer solo para probar esa tortilla, pero merece la pena cada segundo de todo esto; siempre es una alegría cuando vas por ahí y alguien te recuerda que fuiste el campeón”, señala. Por otra parte, donde no se ha notado tanto es en la demanda para llevar a casa. Muchos prefieren comer la tortilla poco hecha en el momento. Además, el establecimiento no tiene servicio de delivery. “La gran mayoría es para comer aquí”, reconoce.

Preparación

Tal y como contó hace exactamente un mes a El Ideal Gallego, la tortilla de la Taberna da Galera, que ahora cuesta 18 euros la unidad, está hecha con 10 huevos de Huevería Nieto, patata agria de Fructífera y aceite de oliva virgen extra. Sin embargo, tal y como se dijo anteriormente, detrás de cada teoría existe un toque único y personal. Pedetti, que además de chef fue futbolista en equipos como Laracha o Bergantiños, responde de una forma muy futbolística a la pregunta sobre si ya ha habido ‘scouting’ por parte de los grandes templos de la tortilla. “Eso ya es un tema privado, pero no tengo en mente irme a otro lado”, confiesa.

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Lo que sí baraja, no obstante, es descolgar las botas a sus 27 años. “Pronto creo que volveré”, advierte. A fuego lento se cocina el regreso de un jugador de banda izquierda sobre el césped y de mano derecha en la cocina para cortar patatas y batir los huevos.

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El llamado club de los 27 se caracterizó por su permanencia y por resistir el paso del tiempo, a pesar de la fatalidad. Eso es lo que desean ahora Pedetti y la Taberna da Galera: perpetuar el sabor de su tortilla.