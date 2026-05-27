Día perfecto para visitar A Coruña: doble escala de cruceros, temperaturas de 30 grados y playa

Cuando los cruceristas hacen sus reservas tienen que arriesgarse a que el tiempo meteorológico pueda o no acompañarles. A veces llegan hasta A Coruña y se encuentran con lluvia, viento y niebla. A veces incluso tienen que resguardarse de los temporales en la ciudad. Sin embargo, los que arribaron este miércoles al puerto se han encontrado con el mejor de los panoramas.

Una jornada de sol y calor, con temperaturas previstas de hasta 30 grados, según MeteoGalicia, hizo que los que se bajaron del crucero 'Arvia' decidiesen aprovechar para conocer las playas de Riazor y el Orzán.

A Coruña se prepara para una 'ola de calor' con temperaturas rozando los 30 grados Más información

Allí se pudo ver desde primeras horas de la mañana a un buen número de los más de 6.000 pasajeros que estarán este miércoles en la ciudad antes de salir hacia Vigo.

No serán los únicos que puedan disfrutar del sol y el calor coruñés, ya que para las 12.30 horas está prevista la llegada otro crucero, mucho más pequeño en este caso: el 'Hanseatic Nature' de Hapag Lloyd, un barco de lujo con 230 viajeros a bordo que llega procedente de la dársena portuguesa de Leixoes y que se marchará a última hora de la tarde hacia las Islas Scilly, en el Reino Unido.