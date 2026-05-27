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A Coruña

A Coruña se confirma como "epicentro de la música en directo"

El ciclo Coruña Sounds presenta su programación, que comenzará con el concierto de Megadeth en el Coliseum

Óscar Ulla
Óscar Ulla
27/05/2026 12:45
Presentación Coruña Sounds 2026
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El ciclo musical Coruña Sounds se expandirá de nuevo este año, no solo por la ciudad, sino en el calendario. El evento, que pretende refrendar a A Coruña como "epicentro de la música en directo en el Noroeste", comenzará este miércoles 27 con su primer concierto: Megadeth en el Coliseum.

Dave Mustaine, líder de Megadeth

Cuando Megadeth congregó en el Coliseum a metaleros de varios rincones del país

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Así lo refrendaba el responsable de prensa de Bring the Noise, Esteban Girón, en la presentación del ciclo en Árbore da Veira, acompañado del concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, y de la delegada territorial de la Xunta, Belén do Campo.

Coruña Sounds comienza este 27 de mayo con el concierto con el que Megadeth presenta su último álbum, 'Megadeth', y con el que la formación de Dave Mustaine se despide de los escenarios tras más de 40 años sobre los mismos. En julio, en el Puerto de A Coruña, actuará Alejandro Sanz, mientras que en noviembre, el escenario será el Palacio de la Ópera y el protagonista Víctor Manuel.

Víctor Manuel | “Antes podías gastar un buen dinero en comer bien, ahora lo gastas en un concierto”

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Se trata de una "programación diversa y ecléctica", explicaba Girón, que destaca a A Coruña como una "ciudad que respira música en directo".

El edil de Cultura destacó, por su parte, que con esta cuarta edición, el ciclo "xa está consolidado". "Convirte á cidade nunha referencia, no só do noroeste, senón do país". Castro subrayaba también la importancia de la colaboración público-privada que apoya el evento, en relación al Ayuntamiento y a la Xunta, "algo que é importante poñer en valor".

Por su parte, Do Campo reincidía en que Coruña Sounds consolida "á cidade no mapa dos grandes eventos musicais", siendo así uno de los "grandes atractivos" del país que "atrae" turistas e inversiones. "Espero que sexa unha edición tran frutífera como as anteriores", vaticinaba.

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