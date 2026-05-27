A Coruña inicia los trámites para convertirse en un Destino Turístico Inteligente

Turistas triple escala en A Coruña Javier Alborés

Esta semana arrancaron los trabajos asociados al proceso de diagnosis Destino Turístico Inteligente a lo que se someterá el Ayuntamiento de A Coruña con el apoyo de la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas -SEGITUR- , dependiente de la Secretaría de Estado de Turismo. A Coruña enmarca esta acción como parte de la elaboración del ‘Plan Estratégico de Turismo’ que se financia a través del Plan de Sostenibilidad Turística del Ministerio de Industria y Turismo.

Acciones relacionadas con la tecnología, la innovación, la sostenibilidad, la accesibilidad y la gobernanza son los puntos clave para ser reconocido como Destino Turístico Inteligente. Así, tras el proceso de diagnosis basado en 97 requisitos y 261 indicadores, el Ayuntamiento deberá tener en cuenta una serie de recomendaciones para mejorar dichas acciones.

“Tenemos buenas conexiones, infraestructuras, una red hotelera y gastronómica de primera y un patrimonio e historia que son una señal de identidad. Somos una ciudad de recursos, innovadora, sostenible y accesible que gracias a la labor y a los avances impulsados por nuestra alcaldesa, Inés Rey, si adapta perfectamente a las necesidades tanto de la ciudadanía como de los turistas”, señaló Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo. “A Coruña es la candidata perfecta para ser un Destino Turístico Inteligente porque ofrecemos una experiencia total a quien nos visita, y lograr este distintivo tendría un retorno económico y social muy importante para nosotros”, subrayó.

Entre los beneficios que promueve el modelo DTI para la ciudad destacan un avance en la experiencia turística, el incremento de la competitividad en el sector, la creación de sinergias, la generación de una cultura innovadora o un mejor posicionamiento de la ciudad a nivel internacional.

Ciudades Destino Turístico Inteligente Adherido

Para ser un Destino Turístico Inteligente es preciso obtener un grado de cumplimiento de los requisitos previstos en la metodología DTI igual o superior al 80%. A nivel nacional destacan Barcelona, Bilbao, Benidorm, Donostia/San Sebastián, Guara Somontano, Gijón, Lloret de Mar , Málaga, Santander, Valencia y Victoria