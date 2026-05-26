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A Coruña

Zucchero llevará su icónico rock italiano a A Coruña 

El cantante estará en concierto en otoño en el Palacio de la Ópera

Redacción
26/05/2026 12:01
Zucchero
Zucchero
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La voz más icónica del rock blues italiano Zucchero ofrecerá el día 2 de octubre (20.30 horas) en el Palacio de la Ópera de A Coruña un concierto dentro de su gira mundial Overdose d’Amore Gold.

Este concierto abrirá la tercera edición del ciclo A Coruña Live Xperience by CaixaBank organizado por Cávea Producciones y Terra Music

Las entradas se ponen a la venta este miércoles desde las 11.00 horas en Ataquilla.com y taquilla plaza de Ourense, con precios que oscilan entre los 50,00 euros y 70,00 euros más gastos.

Con más de 60 millones de discos vendidos en todo el mundo y dentro de su nueva gira mundial Overdose d’Amore Gold, el artista sigue demostrando que su momento de plenitud es incombustible.

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Disfrutar de clásicos como “Senza una Donna”, las joyas de su mítico “Spirito DiVino” o, por supuesto, de su himno “Baila” que cumple 25 años, será un lujo y promete una noche inolvidable para abrir a lo grande el ciclo A Coruña Live Xperience by CaixaBank 2026.

Zucchero ha compartido escenario con artistas de la talla de Eric Clapton, Sting, Paul Young o Luciano Pavarotti entre otros, y ha sido nominado a los premios Grammy.

El 2 de octubre invitará a disfrutar de una velada sin prisas, sentidamente mediterránea en A Coruña.

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