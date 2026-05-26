Zucchero llevará su icónico rock italiano a A Coruña 

Zucchero

La voz más icónica del rock blues italiano Zucchero ofrecerá el día 2 de octubre (20.30 horas) en el Palacio de la Ópera de A Coruña un concierto dentro de su gira mundial Overdose d’Amore Gold.

Este concierto abrirá la tercera edición del ciclo A Coruña Live Xperience by CaixaBank organizado por Cávea Producciones y Terra Music

Las entradas se ponen a la venta este miércoles desde las 11.00 horas en Ataquilla.com y taquilla plaza de Ourense, con precios que oscilan entre los 50,00 euros y 70,00 euros más gastos.

Con más de 60 millones de discos vendidos en todo el mundo y dentro de su nueva gira mundial Overdose d’Amore Gold, el artista sigue demostrando que su momento de plenitud es incombustible.

Una emocionada Marta Sánchez se ‘cuelga en las manos’ de A Coruña Más información

Disfrutar de clásicos como “Senza una Donna”, las joyas de su mítico “Spirito DiVino” o, por supuesto, de su himno “Baila” que cumple 25 años, será un lujo y promete una noche inolvidable para abrir a lo grande el ciclo A Coruña Live Xperience by CaixaBank 2026.

Zucchero ha compartido escenario con artistas de la talla de Eric Clapton, Sting, Paul Young o Luciano Pavarotti entre otros, y ha sido nominado a los premios Grammy.

El 2 de octubre invitará a disfrutar de una velada sin prisas, sentidamente mediterránea en A Coruña.