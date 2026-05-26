Un peatón de 73 años, atropellado en Juan Flórez

Un hombre de 73 años resultó herido este martes tras ser atropellado por una furgoneta en un accidente ocurrido sobre las diez y media de esta mañana en Juan Flórez.

Según relataron varios testigos presenciales, el peatón habría cruzado en rojo y fuera de la zona habilitada para el paso, apareciendo de forma repentina en el ángulo muerto del conductor, que no pudo evitar el impacto.

Como consecuencia del atropello, el hombre cayó sobre la calzada y sufrió una brecha en la cabeza, aunque permanecía consciente tras el accidente mientras esperaba la llegada de los servicios de emergencia.

El conductor de la furgoneta permanecía en el lugar visiblemente afectado y desolado por lo ocurrido. Testigos del accidente señalaron que el hombre se encontraba en estado de shock al no esperar que el peatón irrumpiera por ese punto de la vía.

Las autoridades deberán esclarecer ahora las circunstancias exactas del atropello.