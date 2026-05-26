Un cocodrilo 'toma' la arena de Riazor

El cocodrilo de arena y el artista, en la playa de Riazor Quintana

Entre los bañistas que este martes disfrutaban de la playa de Riazor había uno que llamaba la atención a todo aquel que se fijase: un cocodrilo de arena. Una espectacular obra de arte hecha por Joao Carlos, un artista de Lisboa que se dedica a realizar estas esculturas en arenales de todo el país.

"Es lo mejor que se puede hacer con esta arena tan rara", aseguró sobre la particularidad de la playa coruñesa el artista, que se encuentra de ruta por arenales del norte de España dando rienda suelta a su creatividad.

Al cocodrilo no le falta color ni detalle: escamas, ojos, dientes, garras... Y es que Joao Carlos aprovechó otros elementos de la playa que se encuentran en la orilla, como conchas, para hacerlo lo más realista posible.

"Igual que hay gente que se dedica a cantar en la calle, yo me dedico a esto", asegura sobre su particularidad pasión el propio artista, que se encuentra de ruta por las playas del norte de España.