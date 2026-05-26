Nike reabre su tienda en Coruña The Style Outlets con un nuevo concepto: ser outlet del outlet

Coruña The Style Outlets

Coruña The Style Outlets celebra su Superjueves ampliado los días 28, 29 y 30 de mayo, una muestra del "compromiso por ofrecer una experiencia de compra práctica, accesible y orientada al ahorro". En esta nueva edición que permite renovar el armario con precios y promociones especiales en una selección de tiendas del centro, el gran protagonista será Nike. La marca reabre sus puertas el jueves 28 de mayo con una importante novedad: el centro comercial acogerá un nuevo concepto de Nike, único en Galicia y la segunda tienda en España con el formato “outlet del outlet".

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Este formato de tienda está pensado para encontrar artículos en cantidades limitadas con un precio de liquidación de las ofertas. A diferencia de la tienda outlet previa, en la que se ofrecían artículos con descuento sobre el precio original, ahora los visitantes al centro comercial podrán acceder a oportunidades y artículos difíciles de encontrar, todavía más rebajados.

Esta reapertura de Nike en Coruña The Style Outlets marca un paso más en la apuesta del centro por acercar a sus visitantes propuestas diferenciales y marcas líderes con condiciones especialmente atractivas, explican.