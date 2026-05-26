María Pita llevará su programa de mejoras de aceras a todos los barrios de A Coruña

El programa se llevará a cabo en el Agra do Orzán EC

Tras el programa piloto llevado a cabo en el Agra do Orzán, con más de 170 actuaciones en aceras y mobiliario urbano del barrio, el Ayuntamiento llevará este programa de mejoras a todos los barrios de la ciudad a través de dos equipos que irán trabajando de manera simultánea en dos zonas opuestas de la ciudad.

Así lo explicaron este martes la alcaldesa, Inés Rey, y la concejala de Infraestructuras, Noemí Díaz. "A experiencia na Agra saliu ben e permitiunos ver que funciona e permite mellorar a capacidade de resposta municipal", asegura la regidora.

El equipo que trabaja en el Agra continuará las próximas semanas trabajando en mejoras en el entorno de Peruleiro, Riazor y Paseo das Pontes. Un segundo equipo se encuentra en Monte Alto y continuará sus labores por el entorno de Pescadería.

Se tiene en cuenta la participación ciudadana y las aportaciones de los concejales de distrito para llevar a cabo actuaciones puntuales en mejoras de aceras, señalización y correcciones de deficiencias en el mobiliario urbano.

Los dos equipos irán actuando barrio a barrio y, "se fose necesario, haberá unha segunda fase no ano 2027", apuntaba la edil, que asegura que el programa está funcionando y que no conlleva dejar de lado "actuacións urxentes" en otros entornos de la ciudad. "É unha aposta sen precedentes polos barrios, combinado con actuacións estruturais".