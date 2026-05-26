La Universidad de A Coruña presenta el proyecto que liderará la computación cuántica en Galicia

Diego Andrade y Ricardo Cao, esta mañana, en el Rectorado de l a UDC Cedida

Tras haber conseguido una financiación de más de un millón de euros para acoger en las instalaciones del Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Citic) todo un emulador pionero, la Universidad de A Coruña continúa dando pasos de gigante en la investigación cuántica después de presentar en la mañana de este martes 'Quantum Lab', el nuevo proyecto que liderará la computación cuántica aplicada en Galicia. Así lo explicó el rector de la UDC, Ricardo Cao, en el Rectorado, donde estuvo acompañado de uno de los investigadores del Citic impulsores del proyecto, Diego Andrade, así como el director del Citic, Manuel G. Penedo, y el vicerrector de Investigación y Transferencia, Jerónimo Puertas.

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“O 'Quantum Lab' do Citic é unha infraestrutura clave para impulsar a investigación, a innovación e a transferencia tecnolóxica en Galicia, contribuíndo ao desenvolvemento dun ecosistema avanzado arredor das tecnoloxías cuánticas”, señaló el rector de la UDC, que añadió que “coa posta en marcha desta laboratorio, refórzase a estratexia global galega nesta área de investigación”. En el proyecto, que se llevará a cabo en el Citic, participarán quince investigadores del centro coruñés.

Tal y como explicó el investigador impulsor de la iniciativa Diego Andrade, "o principal obxectivo é crear sinerxias entre os grupos de investigación, obter novo financiamento para novas infraestruturas e acadar unha maior capacidade investigadora neste eido, o que permitirá ter mais impacto na comunidade científica e ser o derradeiro eslabón do polo para transferir ese coñecemento as empresas da contorna”. En este sentido, Andrade incidió en que son muchas las compañías que cada vez muestran más interés por el campo de la investigación cuántica.

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Algunas de ellas, como Hijos de Rivera, ya lleva tiempo trabajando con aplicaciones de este tipo. Según comentó Andrade, este campo emergente puede ayudar a "crear moléculas para facer cervexas máis frescas", pero también puede ser útil en temas de salud, gracias a "coñecer materiais ou aplicacións para descubrir novos medicamentos". En el sector bancario, compañías como Abanca o Banco Santander también mirarán de cerca los avances de este proyecto.

Un laboratorio interdisciplinar

El 'Quantum Lab' se configura como un contorno de investigación avanzada donde convergen la inteligencia artificial, la computación de altas prestaciones y la computación cuántica para el desarrollo de soluciones híbridas. Entre sus principales líneas de investigación destaca el 'Quantum Machine Learning' y la inteligencia artificial cuántica, centradas en el diseño de modelos híbridos cuántico-clásicos capaces de procesar datos complejos en escenarios de alta incertidumbre. Así, otra línea clave es el 'benchmarking' de arquitecturas cuánticas, orientada a evaluar el rendimiento de sistemas cuánticos frente a la supercomputación clásica, determinando su madurez tecnológica y su aplicabilidad industrial.

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En el ámbito de la salud y la biomedicina digital, el laboratorio desarrollará algoritmos para el análisis automatizado de registros médicos, en colaboración con instituciones clínicas internacionales. Mientras que, en otros ámbitos, como en las finanzas cuantitativas, el laboratorio trabajará en el diseño de algoritmos para la optimización de carteras y la modelización de riesgos en escenarios financieros complejos, en colaboración con entidades internacionales del sector.

El 'Quantum Lab' dispone de una infraestructura tecnológica diseñada para la investigación cuántica de nueva generación. Entre sus principales recursos destaca un sistema físico 'SpinQ' de tres qubits (unidad básica de información en la computación cuántica) basado en resonancia magnética nuclear, destinado a la experimentación, docencia avanzada y validación de algoritmos. El laboratorio contará además con un emulador cuántico de nueva generación desarrollado en el Citic, concebido para la simulación la grande escala de circuitos cuánticos complejos y la optimización de algoritmos en contornos libres de ruido. Asimismo, el laboratorio incorpora equipamiento en comunicaciones cuánticas y criptografía, orientado al desarrollo de soluciones avanzadas en ciberseguridad y transmisión segura de información.