La “última oportunidad” de unir en tren Alvedro y Lavacolla: 2031, el horizonte

Óscar Regal, Agustín Collazos, Antón Álvarez, Inés Rey y José Pablo Albeal EC

Alvedro acoge este miércoles la última jornada de un ‘examen’ que ha superado con éxito. Durante 35 días la terminal coruñesa ha concentrado el grueso de la operativa de Lavacolla, cerrado de forma provisional para acometer obras de renovación en su pista. Coincidiendo con esta fecha, este martes se celebró el foro ‘El futuro de Alvedro’, organizado por El Ideal Gallego.

En el salón de actos de la ONCE, en el Cantón Grande, se dieron cita nombres de gran relevancia en el sector turístico, que abordaron la importancia de Alvedro no solo en el marco de una estrategia aeroportuaria gallega, sino también su impacto el sector hotelero, de agencias de viajes o de congresos, entre otros.

Bajo el título ‘El aeropuerto como motor de A Coruña’, la primera mesa redonda contó con la participación del concejal de Turismo, Gonzalo Castro; el vicepresidente de la Diputación y diputado de Turismo, Xosé Regueira; y el gerente de Coruña Convention Bureau, Álvaro Lens. Así, tras las “cinco semanas más animadas de la historia de Alvedro”, el presentador del acto, José Gerardo Fernández, dio paso al edil, quien puso en valor “los avances en el trabajo de la coordinación aeroportuaria, tanto del comité como la creación de un grupo de trabajo con los agentes relacionados. Con esto se trabaja en un nuevo paradigma, contactando con aerolíneas, tanto para ampliar los mercados turísticos como para dar apoyo a las empresas”.

Álvaro Lens, Gonzalo Castro, Xosé Regueira y José Gerardo Fernández Quintana

Alvedro, un aeropuerto con ocupaciones muy altas, lo que pone de manifiesto su gran demanda, no debería depender solo del turismo, según aseguró Regueira. “Haría de Alvedro un aeropuerto totalmente competitivo. Esta ciudad es el motor económico de Galicia, con una grandísima actividad empresarial, y debemos creer en el músculo”. Lens, por su parte, puso en valor que el turismo de congresos “es el que más repercute en la ciudad, pero es el menos dependiente de Alvedro”. Así, “el transporte de viajes no solo es turístico. Hay que poner los medios para que quien venga de Bilbao, Sevilla, etc., pueda venir. A nivel nacional es incluso más sencillo, porque están acostumbrados a largos traslados en aeropuertos como París o Londres”.

“Superar la visión localista”

Fue entonces cuando la mesa puso el foco en la necesidad de contar con conexión directa con Lavacolla para aprovechar lo que, en palabras de Castro, es la “última oportunidad” de sobrevivir a la fuga incesante de pasaje. “Para cumplir con la demanda se necesita un crecimiento de infraestructura, y esto pasa por la apuesta de AENA. Alvedro tiene que convivir con Lavacolla, pero es muy complicado si no hay infraestructuras, como una que conecte Lavacolla con Alvedro de forma eficiente. Si no, estamos condenados a ir a Madrid, Barcelona u Oporto, que ya tiene el proyecto de alta velocidad con Lisboa muy avanzado”. Por ello, como trabajo a nivel autonómico, el concejal fijó 2031 como horizonte: “Si entonces no estamos posicionados, tendremos difícil sobrevivir”.

Para ello, apuntó, “hay que superar la visión localista. Si hubiese conexión ferroviaria no habría problema en funcionar de forma global”, algo también fundamental para Regueira. Y es que la amenaza de Oporto es cada vez más fuerte, con una fuga de pasaje anual de 5,7 millones de gallegos al aeropuerto del norte de Portugal. Sin ir más lejos, Oporto cuenta con 110 destinos, mientras que los tres aeródromos gallegos suman 25.

Inversión

El desarrollo de Alvedro también pasa, como no podía ser de otra manera, por la inversión. El Ayuntamiento, a través del Consorcio de Turismos, invierte “más de dos millones de euros anuales” en contratos de promoción turística con aerolíneas. Todo ello frente a los 200.000 euros “que la Xunta propuso para la captación de rutas” en los aeródromos gallegos –100.000 por ruta y con un máximo de dos por terminal–, recordó Castro.

La segunda mesa redonda, centrada en ‘El impacto económico de una infraestructura clave’, contó con las intervenciones del gerente del Consorcio de Turismo, Antón Álvarez; el presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña, Agustín Collazos; el vicepresidente de la Asociación Gallega de Agencias de Viaje (Agavi), Óscar Regal, y el vicedecano de la Facultad de Economía y Empresa de la UDC, José Pablo Abeal.

José Pablo Albeal, Antón Álvarez, Óscar Regal y Agustín Collazos Quintana

El primero en participar en el debate fue Álvarez, quien criticó el hecho de que, en aeropuertos medianos, “el que pone el dinero es el que se lleva la ruta”. Hizo alusión, de esta manera, a la inversión llevada a cabo entre 2016 y 2018 por Vueling, “quien concluyó años después que era más beneficioso Santiago y se fue de A Coruña –donde solo mantiene Barcelona–”.

Regal considera igual de importante el turismo “receptivo” que el “emisor”. “Esta bidireccionalidad se olvida muchas veces. Vamos todos de la mano pero hay factores que nos fallan, como el hecho de que AENA va por libre”. Abeal también abogó por “superar el localismo” para “hacer algo que sirva para todos y dar al mercado lo que demanda”.

El presidente de Hospeco y director del NH Collection Finisterre aportó datos sobre el turismo de congresos, que representa el “61,9%” de las reservas en los hoteles y que ayuda a desestacionalizar el turismo. Además, unido a rutas internacionales, el viajero extranjero aumentó hasta el 24,8%, “y un diez por ciento está ligado a las empresas”. A Coruña cerrará este año con entre “47 y 50” congresos, frente a los 48 del año pasado. “Hemos detectado un aumento del número medio de participantes”, puntualizó el gerente del Consorcio.

En lo relativo a la ampliación de la terminal de Alvedro, Álvarez hizo alusión al DORA III de AENA, un documento que debería partir de la premisa reflejada en el último plan director, que marcaba el 2023 como fecha en la que Alvedro “superaría el millón de pasajeros anual”. “El DORA tiene un desequilibrio, ya que refleja menos de un millón”. No obstante, dijo, “el tamaño de un aeropuerto no determina el tráfico, sino la comodidad de los pasajeros”. Desde el Consorcio de Turismo, con el fin de mejorar la operatividad de Alvedro el próximo año, ya trabaja en nuevas rutas, tanto algunas ya existentes en un pasado en el aeropuerto, como otras nuevas que puedan facilitar la expansión de las empresas, además de otras de especial carácter turístico. Pero si en algo coincidieron todos los ponentes es del gran futuro que tiene Alvedro. Pero todo pasa por el trabajo conjunto.

Inés Rey: “Los aeropuertos no deben ser competencia, deben ser competitivos”

La alcaldesa, Inés Rey, fue la encargada de cerrar la jornada. Lo hizo afirmando que “Alvedro crece y funciona”, por lo que el debate, lejos de opiniones, “tiene que ser de cifras”. “Alvedro es esencial para toda la fachada norte; los datos confirman que no tiene problemas de demanda y la conectividad se gana y pierde entre todos”. Por ello, instó a la Xunta a ejecutar su “deber de coordinar para que no sean los ayuntamientos los que hagan un trabajo de desembolso” para la captación de nuevas rutas. También tuvo palabras para AENA, “cuyo primer paso debe ser ampliar la terminal”. Los aeropuertos gallegos, concluyó, “no deben ser competencia, deben ser competitivos”. Y Alvedro ya no tiene freno, “solo hay que decidir hacia dónde volar”.