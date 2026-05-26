La niebla obliga a desviar tres vuelos con destino A Coruña

La niebla ha obligado a desviar tres vuelos que tenían previsto aterrizar en la mañana de este martes en el aeropuerto de Alvedro, en A Coruña, y que han tomado tierra finalmente en otras comunidades autónomas.

Los tres vuelos desviados, de las compañías Air Europa, Iberia y Vueling, procedían de Madrid y Barcelona; y fueron desviados a Madrid y al aeropuerto de Asturias.

Todo ello por la falta de condiciones de visibilidad en el aeropuerto coruñés, tal y como ha informado este miércoles Aena.