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Niebla entre Sada y Oleiros el 26 de mayo
A Coruña

La niebla obliga a desviar tres vuelos con destino A Coruña

Ep
26/05/2026 10:23

La niebla ha obligado a desviar tres vuelos que tenían previsto aterrizar en la mañana de este martes en el aeropuerto de Alvedro, en A Coruña, y que han tomado tierra finalmente en otras comunidades autónomas.

Los tres vuelos desviados, de las compañías Air Europa, Iberia y Vueling, procedían de Madrid y Barcelona; y fueron desviados a Madrid y al aeropuerto de Asturias.

Todo ello por la falta de condiciones de visibilidad en el aeropuerto coruñés, tal y como ha informado este miércoles Aena.

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