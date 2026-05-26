La fiesta deportivista en una discoteca de Valladolid superó las presiones de la afición local

Deportivistas en Moss Club

Tal y como adelantó El Ideal Gallego, y a pesar de las presiones recibidas por un sector de la afición del Valladolid, la discoteca Moss Club se convirtió el pasado sábado en toda una fiesta coruñesa. El promotor, productor y relaciones públicas Pedro Paolantonio trasladó su marca Peccato Sessions a la mayor discoteca pucelana, para que en la víspera del duelo los herculinos tuvieran un lugar de reunión y se sintieran como en casa. Y así fue. “El 90 por ciento de los asistentes fueron del Dépor”, reconoce. “La fiesta fue muy buena, la gente vino tarde, porque hacía una noche increíble y se estaba muy bien en los bares, pero entre las 4.00 y las 6.30 horas se llenó, sin que hubiera un solo problema”, expone.

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La sala Moss Club se había visto obligada a lanzar un comunicado, en el que negaba que allí se fuera a celebrar una fiesta deportivista. Lo cierto es que era abierta a todo el público, según tuvo que matizar la organización, pero enfocada eminentemente a los desplazados. Y, al final, resultó todo un éxito.