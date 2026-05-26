La fiesta deportivista en una discoteca de Valladolid superó las presiones de la afición local
Moss Club acogió, con éxito total, un evento previo al partido con "el 90 por ciento" de asistentes coruñeses
Tal y como adelantó El Ideal Gallego, y a pesar de las presiones recibidas por un sector de la afición del Valladolid, la discoteca Moss Club se convirtió el pasado sábado en toda una fiesta coruñesa. El promotor, productor y relaciones públicas Pedro Paolantonio trasladó su marca Peccato Sessions a la mayor discoteca pucelana, para que en la víspera del duelo los herculinos tuvieran un lugar de reunión y se sintieran como en casa. Y así fue. “El 90 por ciento de los asistentes fueron del Dépor”, reconoce. “La fiesta fue muy buena, la gente vino tarde, porque hacía una noche increíble y se estaba muy bien en los bares, pero entre las 4.00 y las 6.30 horas se llenó, sin que hubiera un solo problema”, expone.
La sala Moss Club se había visto obligada a lanzar un comunicado, en el que negaba que allí se fuera a celebrar una fiesta deportivista. Lo cierto es que era abierta a todo el público, según tuvo que matizar la organización, pero enfocada eminentemente a los desplazados. Y, al final, resultó todo un éxito.