Un tramo del Paseo Marítimo próximo a O Portiño, en una imagen de 2010 Quintana

El Paseo Marítimo de A Coruña se preparaba hace 25 años para una ampliación clave, la del tramo comprendido entre el obelisco Millennium y O Portiño. Hace medio siglo, en 1976, era noticia un donativo de un millón de pesetas, unos 6.000 euros, realizado por el Banco del Noroeste para ayudar a sufragar las obras en la sede de la Real Academia Galega, en la calle Tabernas. Hace 75 años, en 1951, el alcalde Molina avanzaba en la organización de las fiestas veraniegas de ese año.

26 de mayo de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Medio Ambiente financia la ampliación del Paseo entre el Millennium y Bens

La construcción del tramo del Paseo Marítimo entre el obelisco Millennium y O Portiño pondrá punto final a uno de los proyectos más ambiciosos de la era de Francisco Vázquez como alcalde. La regeneración del litoral a través de una lengua peatonal de una longitud de 15 kilómetros concluirá en el año 2003.

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En su última puesta en escena, el macroproyecto urbanístico “anexionará” O Portiño y, entonces, el barrio obtendrá el reconocimiento que nunca tuvo gracias a una actuación de 1.200 millones de pesetas, partida que el Ministerio de Medio Ambiente financiará en su totalidad. La recuperación de la zona comprendida entre San Roque y Bens descubrirá un paisaje espectacular. “El trazado será el más bello de todos”, aseguró el alcalde en su día.

26 de mayo de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Donativo del Banco del Noroeste para las obras de la RAG en la calle Tabernas

La Real Academia Gallega ha recibido un donativo de un millón de pesetas del Banco del Noroeste con destino a la finalización de las obras de su edificio social, sito en el número 11 de la coruñesa calle Tabernas. El acto de la entrega, que fue efectuada al presidente de la institución académica, don Sebastián Martínez Risco, por el consejero delegado de la entidad bancaria, don Luis Romero Agarrado, se celebró en la sede central del banco, en el curso de un almuerzo al que también asistieron los académicos señores Naya, Vales y Dónega.

Además, anoche finalizaron las operaciones de trasvase de petróleo del “Urquiola”. Tras las 5.800 toneladas desembarcadas el domingo del “Camporraso”, el lunes fueron desembarcadas unas 800 de crudo.

26 de mayo de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Reunión plenaria de la Comisión de Fiestas, presidida por el alcalde Molina

Ayer, 25 de mayo de 1951, celebró reunión plenaria la Comisión Municipal de Fiestas, presidida por el alcalde Molina. Los reunidos dieron cuenta de sus trabajos y ya se va perfilando el programa con diferentes números contratados, algunos de gran vistosidad. La ponencia de presupuestos y recaudación presentó un avance de las cantidades de forma descriptiva. Fueron adjudicados en principio los fuegos artificiales que habrán de ser quemados este verano.

Quedaron pendientes de adjudicación y resolución definitiva varios importantes espectáculos, entre ellos los toros y las funciones de ópera. Se espera que en la reunión plenaria del próximo jueves quede todo esto ultimado y pueda darse a conocer el programa definitivo, que será editado y distribuido en el mes próximo.

26 de mayo de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Iniciativa para erigir un monumento a Rosalía de Castro en los jardines

La iniciativa del alcalde Casás para erigir en los jardines de esta ciudad un monumento a la memoria de nuestra insigne poeta Rosalía de Castro, ha sido muy favorablemente acogida por los residentes gallegos en América, y las referencias recibidas por el señor Casás autorizan a asegurar un éxito satisfactorio al plausible proyecto. Del “Centro Gallego” de Buenos Aires enviaron al alcalde un mensaje que revela el caluroso entusiasmo con que siempre acogen nuestros conterráneo-ausentes en el nuevo continente, toda idea de glorificación de su pueblo.

Por otra parte, oficiosamente se sabe que estos días se han celebrado en Cartagena las pruebas oficiales del destroyer “Churruca”, que desarrolló una velocidad de 39,76 millas, cuando lo contratado era de 36.