Estrella Galicia se expande a Italia con una filial propia

Estrella Galicia

Corporación Hijos de Rivera sigue dando pasos firmes en su proceso de expansión internacional y suma una filial más fuera de las fronteras españolas tras la apertura en Reino Unido del pasado año. En este caso se trata de Estrella Galicia Italia, una sociedad propia desde la que afrontará a partir de ahora el desarrollo comercial en el país de sus productos.

La creación de Estrella Galicia Italia tiene como objetivo impulsar el crecimiento de las ventas de los productos de la compañía en este mercado con una cultura cervecera muy consolidada, que en este momento abanderan las cervezas Estrella Galicia y la gama 1906, pero que cuenta con un gran potencial para la introducción de nuevas referencias.

Para Francisco Ucha, director general de Corporación Hijos de Rivera, “contar con una filial propia en Italia permitirá acelerar el desarrollo en un mercado con un enorme potencial para nuestros productos. Una mayor capilaridad, cercanía y capacidad de servicio darán un impulso al crecimiento en un país clave para el plan de expansión internacional de la empresa”.

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La empresa agilizará su capacidad de distribución en el país con la creación de almacenes propios y desarrollará una red de equipos sobre el terreno en las principales regiones italianas con el propósito de facilitar una atención más cercana y local a los clientes y de supervisar el posicionamiento de las marcas en los puntos de venta. Además, pondrá en marcha acciones de visibilidad, así como iniciativas de divulgación de cultura de cerveza entre sus clientes, para promover el conocimiento de sus productos.

En este sentido, Aitor de Artaza, director del Negocio Internacional de la compañía, señala: "El consumidor italiano ha sido muy receptivo a nuestra oferta desde que empezamos a tener presencia en este mercado y ahora era necesario dar un paso más para dar respuesta a sus demandas con inversiones a la altura del potencial de desarrollo de nuestro negocio en el país. La nueva filial nos ayudará a ser una empresa cercana y a dar un servicio excelente a nuestros clientes”.

Con la creación de Estrella Galicia Italia, que cuenta ya con unos meses de rodaje en el país, Corporación Hijos de Rivera suma ya una casi decena de filiales fuera de España en mercados tan diversos como Brasil, China, Filipinas, México, Reino Unido, Estados Unidos o Portugal, entre otros.