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A Coruña

El Puerto de A Coruña contará con puntos de recarga para vehículos eléctricos

Redacción
26/05/2026 20:21
Vista del muelle de Linares Rivas, donde se ubica la lonja
Vista del muelle de Linares Rivas, donde se ubica la lonja y donde se prevé instalar los puntos de recarga
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La Autoridad Portuaria de A Coruña publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) cuatro anuncios de trámites para avanzar en el desarrollo de Langosteira y también para instalar puntos de recarga de vehículos eléctricos.

A respecto de ese último punto, se contemplan cuatro puntos de recarga: en el aparcamiento de la Lonja en el de La Palloza, en el de Calvo Sotelo, en el del Instituto Oceanográfico y en la sede de la propia Autoridad Portuaria, en el Puerto Exterior, en el entorno de la Casa del Mar y en el de la sede de Correos. Todos estos puntos serán gestionados por dos empresas: Iberdrola y Easycharger, esta última a través de Zunder.

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Galigrain y Seguridad Alimentaria

En el BOE también se ha publicado la modificación de la superficie y plazo de concesión de Galigrain en el Puerto Exterior. Todo para la adecuación de su objeto a "la construcción y explotación de una instalación para movimiento de graneles sólidos, carga general y cualesquiera otras mercancías susceptibles de ser alojadas en la misma, así como instalaciones auxiliares para mantenimiento y reparación de la maquinaria asociada a la instalación principal en el Puerto Exterior". De este modo, la empresa del grupo Nogar ampliará su superficie en la dársena en otros 8.825 metros cuadrados, superando así los 94.000 en total.

El BOE también contempla el sometimiento a información pública de la solicitud de ampliación de la superficie de la concesión otorgada a Seguridad Alimentaria del Noroeste para construir un nuevo centro corporativo para el control de la seguridad en alimentación animal en el Puerto Exterior.

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