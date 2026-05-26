El exministro Mayor Oreja pide tomar conciencia para que “el independentismo no rompa España”

Francisco Vázquez, Jaime Mayor Oreja y Luis Ventoso, este lunes, en el Sporting Club Casino Patricia G. Fraga

Recuperar la defensa de los valores tradicionales que sostuvieron muchos años el entendimiento, la libertad y la identidad de España –ahora cuestionada– es uno de los principales alegatos que el exministro del Interior y presidente de la Fundación Neos, Jaime Mayor Oreja, expone en su libro ‘Una verdad incómoda: testimonio de una época contra el silencio y la mentira’. El expolítico vasco, que presentó este lunes en el Sporting Club Casino esta última obra junto al exalcalde de A Coruña Francisco Vázquez y al periodista y director adjunto de El Debate, Luis Ventoso, pidió tomar conciencia para que “el resurgir del independentismo no rompa España”.

El libro recoge el testimonio y las experiencias –algunas de ellas especialmente difíciles– en una época en la que el País Vasco y gran parte del territorio nacional vivía bajo la amenaza de los crímenes de ETA. Una organización terrorista que, según Mayor Oreja, “no se ha derrotado, sino que sigue más viva que nunca”. En este sentido, el exministro cuestionó el diálogo de José Luis Rodríguez Zapatero con la banda criminal: “Cuando ETA da una tregua es porque hay una causa. Paz para la sociedad pero poder para los terroristas”.

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Mayor Oreja calificó esta negociación como “una aceptación de la fuerza del crimen, y un proceso en el que se vaya legitimando esta organización, para que al final pueda gobernar con el apoyo de los socialistas españoles, que es lo que va a pasar”. En su opinión, “sigue habiendo un movimiento, lo único que cambió fue la vanguardia”.

Política de lo cotidiano

Sobre el resurgir y la fuerza del independentismo en el presente también habló Francisco Vázquez, “gran amigo” del presidente de la Fundación Neos y exalcalde de A Coruña con un PSOE que, según Mayor Oreja, “no tiene nada que ver con lo que representa ahora”. Para Vázquez, que tacha al Ejecutivo central de ser el “único gobierno socialcomunista de Europa”, la única forma de frenar el auge de los nacionalismos y el pacto del Estado con ellos es mediante una buena oposición. No obstante, el exregidor coruñés no considera que la posición actual sea la correcta. “El gran error que hoy comete la oposición es hacer política de lo cotidiano. Hay un gran sector de la población española que entiende que no basta con la abstención para frenar este poder político. Hay que hacer algo más”, incidió Vázquez.

A pesar de la gravedad de la situación, Mayor Oreja tomó la palabra para lanzar un mensaje de esperanza. “La esperanza va unida a la verdad. Es decir, la verdad no puede ser ocultada, y por ahí es por donde se debe actuar. Así, también insistió en reforzar un “proyecto de regeneración” para construir una alternativa a lo que hoy “conduce a una España imposible”.