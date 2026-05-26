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A Coruña

El estudio de arquitectura A-cero inaugura una nueva delegación en A Coruña

Redacción
26/05/2026 21:03
El nuevo espacio del estudio A-cero
El nuevo espacio del estudio A-cero
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A-cero, el estudio de arquitectura fundado por Joaquín Torres y Rafael Llamazares, inaugura su nueva delegación en A Coruña, un espacio que estará dirigido por Lucía Caneda que redefine la manera de presentar y experimentar la arquitectura contemporánea en Galicia. De este modo, exactamente 30 años después de su nacimiento en la ciudad herculina, A-cero vuelve con este nuevo espacio ubicado en el número 23 de la calle Nicaragua. Estará dedicado tanto a la actividad propia del estudio de arquitectura e interiorismo, como a galería expositiva y de venta al público.

El nuevo local se concibe como un interior de espacios diáfanos, donde la arquitectura, el arte y el diseño conviven en un ambiente de estética casi museográfica.

Este espacio destaca por sus volúmenes oscuros, la iluminación precisa y una selección de piezas escultóricas y obras abstractas que dialogan con la filosofía visual del estudio de arquitectura A-cero.

“Queríamos crear un lugar que no fuese solo un estudio, sino una experiencia sensorial”, explica Caneda, que añade: “Un espacio donde la arquitectura se muestra como una obra en sí misma, acompañada de arte contemporáneo y materiales nobles que reflejan nuestra identidad”. La inauguración oficial del espacio tendrá este 28 de mayo, a las 19.30 horas, con un evento privado.

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