El Colegio de Médicos de A Coruña alcanza los 8.000 colegiados, más de la mitad mujeres

Acto en el Colegio de Médicos de A Coruña Colegio de Médicos

El Colegio Oficial de Médicos de la provincia de A Coruña ha alcanzado la cifra de 8.010 colegiados, "un hito histórico para la institución que consolida su posición entre las diez corporaciones médicas más importantes de España", informa.

"Superar los ocho mil miembros tiene, además, una repercusión directa en la capacidad de influencia del colegio coruñés en el ámbito nacional".

Así explica que en virtud del sistema de voto ponderado del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM), al traspasar esa barrera de colegiados, pasa de tres a cuatro votos.

"Lo que refuerza su peso en la toma de decisiones y le otorga una mayor capacidad para defender los intereses de los profesionales de la provincia", señala en un comunicado.

Uno de los rasgos más significativos de este aumento es la creciente feminización de la profesión médica. Las mujeres ya representan el 55% de la colegiación, con 4.406 colegiadas frente a 3.604 colegiados, "una tendencia que se acentúa en los últimos años".

La distribución por edades refleja una profesión en la que las mujeres son amplia mayoría en los tramos más jóvenes: entre los menores de 35 años, 1.113 son mujeres frente a 608 hombres, casi dos de cada tres, y en la franja de 35 a 44 años, el porcentaje de médicas se incrementa hasta el 70%, con 1.006 mujeres y 415 hombres.

También en el tramo de 45 a 54 años -- 712 mujeres y 374 hombres -- y en el de 55 a 64 -- 716 mujeres frente a 602 hombres --, las colegiadas superan a los colegiados. Solo a partir de los 65 años se invierte la tendencia y el número de hombres es mayor que el de mujeres.