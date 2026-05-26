Dos décadas de la reforma del mercado de Elviña, “el más dinámico de Galicia”

Los placeros que desarrollan su actividad en los 55 puestos activos del mercado de Elviña, a dos de la ocupación total, que logró en 2023 Carlota Blanco

Hace veinte años, el 26 de mayo de 2006, el por entonces alcalde, el socialista Javier Losada, inauguraba, en un multitudinario evento, el renovado mercado municipal de Elviña. Hasta que el regidor cortó la cinta pasaron dos años de polémicas, quejas y obras que, a día de hoy, quedan en el pasado. Y es que esta plaza de abastos presume de ser “la más dinámica de Galicia”, con tan solo dos puestos vacíos en la actualidad, siendo el que tiene mayor ocupación de la ciudad.

Desde los más veteranos a los últimos en llegar, todos los placeros presumen de este mercado, que convive con un supermercado en la planta inferior. Esto, lejos de suponer pérdidas, no ha hecho más que estimular la actividad.

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Con una trayectoria que se remonta al año 1977, Leonardo Tomé tiene una vida ligada a esta plaza de abastos, donde, incluso, “mis hijos se criaron paseando en carrito por los pasillos”. Hoy sigue siendo presidente de la asociación de placeros, pero su hija ha tomado el relevo de la frutería familiar, Dori Rocha. En 1975 fue cuando los antiguos vendedores del mercado, “que cultivaban en Eirís y vendían cerca de las torres de los marineros”, se instalaron en la localización actual. En 1977 se aumentaron las concesiones, y fue cuando Tomé llegó a la plaza de abastos. “Por aquel entonces aún se le llamaba mercado de Monelos, pero en los 80, que Elviña tuvo un desarrollo más grande, ligado a Alfonso Molina, se empezó a denominarlo mercado de Elviña”.

El antiguo mercado, con más puestos, cerró en 2004 para someterse a dos años de obras. “Muchos placeros no estaban de acuerdo con la renovación. Estuvimos dos años en un mercado provisional en la avenida de Salvador de Madariaga y abrimos en 2006 con 57 puestos, la mitad de los que había. Cierto es que el anterior mercado liberaba muchas emisiones”, sostiene Tomé.

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La reforma, añade el presidente de los placeros, “se hizo pensando en que durara y que el tamaño de los locales fuese manejable. A día de hoy los valores que transmitimos a los más jóvenes –el 80% de los placeros tienen menos de cuarenta años– es que hay que luchar en que no haya puestos vacíos”. “Hemos luchado mucho. Siempre que hay un hueco se saca en redes o se contacta con gente para ver si está interesada en ocuparlo. Este mercado tiene un futuro muy bueno”, dice.

"Mucho futuro"

Y es que si en el año 1975 la situación del mercado municipal “era un hándicap”, al estar a las afueras de la ciudad, “ahora todo se ha convertido a nuestro favor. Somos el primero de la ciudad, con aparcamiento y todo”, reconoce. Tomé, además, relata que, para comprobar cómo funcionaban los mercados en España, con el fin de coger ideas e importarlas en Elviña, “nos fuimos unos treinta placeros de ruta por otros mercados, como el de Barcelona. Allí vimos el tema de las rampas mecánicas, que tenían muchas esquinas para hacer el producto más visible, que tenían parking...”.

Cuando en 2004 se dio conocer el proyecto de la reforma, recuerda Tomé, “costó mucho la simbiosis de un supermercado y un mercado. Pero hemos ganado los dos, porque, aunque fuese un choque para muchos, yo creo que era una forma de hacerse al futuro. A día de hoy muchos mercados han cerrado y los supermercados han sobrevivido. El desarrollo del mercado fue el desarrollo de A Coruña y somos el mercado más dinámico de Galicia”, concluye.

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Hasta 22 placeros se negaron a respaldar el proyecto municipal para esta plaza de abastos. Es más, hace hoy veinte años Losada inauguraba el renovado edificio entre el contraste de los vendedores conformes, con escaparates esmeradamente colocados, y el de los concesionarios disidentes, vacíos y con los toldos bajados.

Con mucho menor recorrido en el mercado de Elviña, Clara Armesto, de Sauce Llorona, instaló su floristería especializada en flor seca y preservada el año pasado. “Empecé con la floristería en octubre de 2024, a través de una página web en la que hacía envíos a domicilio. Esto lo compaginaba con ecomercados y, en ellos, algunos compañeros trabajaban en mercados y me picó la curiosidad. Investigué y es un proceso muy sencillo y asequible”, indica.

La plaza de abastos “me permitió implementar los talleres, que realizo uno al mes, y hay siempre mucho movimiento al estar en la entrada de la ciudad y ser cómodo”. El mercado, afirma, “combina elementos frescos con una sección de comercio muy interesante, como zapatería, que en los barrios no es fácil de encontrar, una mercería y esquina ecológica”.

Los placeros celebrarán esta efeméride el sábado, 30 de mayo, con actividades durante toda la mañana. Los puestos ofrecerán, de forma gratuita, degustación de sus alimentos y productos. Además, habrá invitaciones a cerveza en el bar del mercado municipal, regalos variados y pasacalles musical. Y es que Elviña sabe lo que es celebrar una fiesta en comunidad.