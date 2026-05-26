Detenidos en A Coruña los autores de siete robos a vehículos en Os Mallos en un solo fin de semana

Imagen de archivo de un coche con la ventanilla rota por un robo en O Castrillón Germán Barreiros

La Policía Nacional ha detenido en A Coruña a un hombre y a una mujer, como autores de siete robos con fuerza cometidos en interior de vehículos, entre ellos los ocurridos el fin de semana del 16 y 17 de mayo en Os Mallos.

Tal y como ha trasladado la Policía Nacional en una nota de prensa, el pasado fin de semana se produjo un "incremento" en los robos a vehículos, concretamente dentro de garajes, en la calle Víctor Lopez Seoane, calle San Vicente y en la avenida de Arteixo-Vioño.

Todos estos robos, un total de siete, se produjeron mediante la fractura de ventanillas, consiguiendo llevarse así diferentes enseres de los automóviles.

Además, las investigaciones realizadas también pudieron determinar que los autores de estos robos también lo fueron, ese mismo fin de semana, de un robo con fuerza perpetrado en el IES Sardiñeira.

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En esta ocasión consiguieron acceder al interior de dos edificios educativos fracturando una ventana, para forzar varias puertas y taquillas después. También, consiguieron entrar en la cafetería del centro y sustraer el cajetín de la caja registradora, con 200 euros en su interior.

Tras realizar las pertinentes investigaciones, se logró identificar a los autores de los robos relatados en la zona de A Sardiñeira, el pasado día 21 de mayo. Se trataba de un hombre y una mujer que actuaban de forma conjunta.

Finalmente, fueron puestos a disposición judicial, decretando la autoridad judicial el ingreso en prisión de uno de ellos el pasado viernes.