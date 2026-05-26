Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Detenidos en A Coruña los autores de siete robos a vehículos en Os Mallos en un solo fin de semana

Los afectados fueron vehículos aparcados en Víctor Lopez Seoane, calle San Vicente y en la avenida de Arteixo-Vioño.

Ep
26/05/2026 13:19
Coche con ventanilla rota por un robo en O Castrillón
Imagen de archivo de un coche con la ventanilla rota por un robo en O Castrillón
Germán Barreiros
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Policía Nacional ha detenido en A Coruña a un hombre y a una mujer, como autores de siete robos con fuerza cometidos en interior de vehículos, entre ellos los ocurridos el fin de semana del 16 y 17 de mayo en Os Mallos.

Tal y como ha trasladado la Policía Nacional en una nota de prensa, el pasado fin de semana se produjo un "incremento" en los robos a vehículos, concretamente dentro de garajes, en la calle Víctor Lopez Seoane, calle San Vicente y en la avenida de Arteixo-Vioño.

Todos estos robos, un total de siete, se produjeron mediante la fractura de ventanillas, consiguiendo llevarse así diferentes enseres de los automóviles.

Además, las investigaciones realizadas también pudieron determinar que los autores de estos robos también lo fueron, ese mismo fin de semana, de un robo con fuerza perpetrado en el IES Sardiñeira.

Coche con ventanilla rota por un robo en O Castrillón

Vuelven los robos nocturnos en coches en O Castrillón

Más información

En esta ocasión consiguieron acceder al interior de dos edificios educativos fracturando una ventana, para forzar varias puertas y taquillas después. También, consiguieron entrar en la cafetería del centro y sustraer el cajetín de la caja registradora, con 200 euros en su interior.

Tras realizar las pertinentes investigaciones, se logró identificar a los autores de los robos relatados en la zona de A Sardiñeira, el pasado día 21 de mayo. Se trataba de un hombre y una mujer que actuaban de forma conjunta.

Finalmente, fueron puestos a disposición judicial, decretando la autoridad judicial el ingreso en prisión de uno de ellos el pasado viernes.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

El Gobierno destina 3,4 millones de euros a Galicia para salud bucodental
EP
GADIS AMICOS

Gadis y Amicos refuerzan su colaboración y plantan 300 abedules en 'A Galpulleira' de Curtis
Lucía Tenreiro
José Luis Rodríguez Zapatero

El juez del caso Plus Ultra pospone la declaración de Zapatero al 17 y 18 de junio
EFE
Diego Andrade y Ricardo Cao, esta mañana, en el Rectorado de l a UDC

La Universidad de A Coruña presenta el proyecto que liderará la computación cuántica en Galicia
Dani Sánchez