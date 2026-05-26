A Coruña solo le da al pescado y vuelve a premiar una tapa de mar: 'The Xouba Must Go On'

Foto de familia del jurado, ganadores y finalistas German Barreiros

De las 251 propuestas que intentaron hacerse con el título de tapa coruñesa de toda la vida, y recibir la bendición para convertirse en embajadora de la ciudad durante un año, la que conquistó doblemente al jurado fue una de O Burgo, lo que por un lado pone de manifiesto la vinculación de la hostelería con el área metropolitana, además del crecimiento de la que ya es la mayor ruta de tapas de la ciudad. Taberna do Campo se llevó el gato al agua con ‘Showba’, o ‘The Xouba Must Go On’, como dijo uno de sus creadores.

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Es la cuarta vez en otras tantas ediciones que un producto basado en el mar logra el reconocimiento más grande, que en esta ocasión consistía en 1.000 euros, además de un pasaporte a Madrid Fusión el próximo año. La glosa del producto puede definirse así: xoubas abiertas en mariposa y lacadas con miel de castaño gallega, soja ligera, toque de licor café reducido y limón; además de pan de maíz gallego tostado y dados mínimos de manzana ácida gallega encurtida, para maridar con una Estrella Galicia. “No hay producto más coruñés que la sardina, y su hermana menor, que es la xouba”, comentó la propiedad durante la presentación.

Eso fue antes. Una vez se sintieron ganadores, David Vilariño y Yago López, propietario y empleado, aseguraron que el mérito está “al cincuenta por ciento” y que la tapa surgió después de varias reuniones, con una parte creativa y “el speech en el que contar la historia”. Sobre la posibilidad de degustarla una vez finalizado el concurso, Vilariño afirma: “Hay que hablarlo con mi mujer, que es quien corta el bacalao, o la xouba en este caso. Evidentemente, esto va a ser un gran reclamo. Como todo en esta vida, si funciona se queda”.

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Proceso

Detrás del proceso hasta dar con ‘Showba’ hay dos meses de trabajo. “A Coruña, si algo tiene, es que este océano nos riega, que nos diferencia un poco. Podría ser un plato atlántico, al juntar el pescado azul con las verduras de hoja, las más longevas que existen, ¿cómo no vamos a defender el producto de mar?”. Respecto a su próximo reto en Madrid Fusión, indicó: “Eso es un problema de mi yo del futuro”.

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Pero sería injusto hablar del ganador sin apuntar a la gran final, los rivales e incluso el jurado que lo coronó. Una vez más, el museo Mega de Estrella Galicia acogió la preparación final de La Sifonería, Roots, Atelier de Amanda y Atípico. Del otro lado, el jurado, compuesto por Belén do Campo, delegada territorial de la Xunta; Miguel Lorenzo, portavoz del PP local; Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería; Carlos Dávila, de Estrella Galicia, y el periodista Fernando Molezún. De hecho, los dos políticos populares se definieron como buenos cocineros. “La cocina relaja, sobre todo en compañía y con una buena copa de vino”, sentenció Lorenzo. De ese jurado salieron los restantes reconocimientos: el subcampeonato para el Atelier de Amanda y su ‘Mar y Montaña’, así como el mejor maridaje para La Sifonería. El premio del público fue para O Raxo y su tartar de salmón fresco y mostaza.