PP y BNG destacan las ganas de “cambio” en las próximas elecciones de A Coruña

Avia Veira, candidata del BNG a la Alcaldía, charla con el popular Roberto Rodríguez durante un pleno Patricia G. Fraga

La encuesta encargada por El Ideal Gallego a la empresa DemosGal para tratar de conocer la intención de voto en A Coruña a falta de un año para las próximas elecciones municipales ha provocado diferentes reacciones en los partidos. Algunos evitan hacer valoraciones, mientras otros sacan pecho de los resultados.

Según el sondeo, el PP, encabezado por Miguel Lorenzo, llegaría hasta los 13 concejales, a un escaño de la mayoría absoluta en el hemiciclo municipal. El grupo municipal del PSOE consta actualmente de once concejales, pero los datos extraídos apuntan a un descenso hasta los 9, como en 2019. El BNG, que afronta los comicios con Avia Veira como nueva candidata, se estancaría, según la encuesta en la cifra actual de cuatro ediles. La gran novedad es Podemos-EU-Sumar, que reconocen conversaciones para presentarse como lista conjunta. Estos lograrían un concejal. Por último, Vox rozaría el 5% de intención de voto, lo que le daría representación.

El PSOE eludió hacer valoraciones, mientras que el Partido Popular considera que la única encuesta “válida” es la de las urnas, por la que habrá que esperar ya menos de un año. “Lo que nos revela la foto de hoy es que el trabajo de Miguel Lorenzo y su equipo a pie de calle, barrio a barrio, escuchando a los coruñeses y trasladándoles propuestas para solucionar sus problemas reales, cuenta cada vez con más apoyo ciudadano que se refleja en un incremento de estimación de voto y de concejales frente a una Inés Rey hundida”.

Este crecimiento “continuo”, señalan desde la formación, “deja a Miguel Lorenzo al borde de la mayoría absoluta y, por tanto, de ser el próximo alcalde”. Para la agrupación todos estos resultados confirman “las ganas de cambio que hay en la ciudad porque los coruñeses quieren otra forma de gobernar para que A Coruña vuelva a funcionar y también que están hartos de las mentiras y los engaños de una Inés Rey perdedora, derrotada, sin ganas de luchar por la ciudad, sin liderazgo y que cuenta cada vez con menos apoyos”.

"Clara liña ascendente"

Esta tendencia al cambio también es valorada por el BNG, pese a distar de lo que refleja la encuesta. “Os datos de que dispomos debuxan un BNG nunha clara liña ascendente, cun significativo incremento na nosa representación no Concello.Traballamos día a día para consolidar ese crecemento e para, en permanente contacto coas coruñesas e coruñeses, ofrecer solucións aos seus problemas. A Coruña necesita un cambio a mellor, non o regreso ao pasado que representa o PP. Ese cambio a mellor só pode vir da man do BNG e da nosa candidata á Alcaldía, Avia Veira”.

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La unión que podría aportar una nueva ‘llave’ al PSOE, si necesitase pactar, es la formada por Podemos-EU-Sumar. Y desde esta última valoran “moi positivamente” el resultado del estudio. “Nos parece un bo punto de partida pero non nos conformamos e imos traballar arreo para ter máis presenza e influenza no Concello. A Coruña precisa máis políticas sociais e servizos públicos de calidade, maior investimento nos nosos barrios, máis cultura e maior participación da cidadanía nas decisións que afectan directamente”.

De esta forma desde Sumar consideran que su proyecto político, “ademais de ter espazo”, aparece como “a única opción valente e con solvencia para superar estes últimos anos de letargo político na cidade. Creo que Sumar-Podemos-EU formamos unha boa equipa porque somos coruñesas ata a médula e temos, non só unha estupenda relación, senón tamén un obxectivo común que é unha Coruña mellor. A Esquerda coruñesa merece algo máis que Inés Rey”.

Por último, Vox también declinó reaccionar a la encuesta. No obstante, destacan que “mes tras mes ha habido un aumento de afiliados y valoramos esta tendencia, que es creciente y mantenida”.