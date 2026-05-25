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A Coruña

Mónica Naranjo llegará a A Coruña en noviembre con sus grandes éxitos

La cantante anuncia dos nuevas fechas para su gira 'Greatest hits concerts 2026'

Redacción
25/05/2026 12:34
Mónica Naranjo durante una actuación
Archivo El Ideal Gallego
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Mónica Naranjo continúa escribiendo un nuevo capítulo en su trayectoria artística con el estreno de 'Puzzles', su nuevo single, disponible desde este lunes a las 18.00 horas. Coincidiendo con este lanzamiento, la intérprete ha anunciado dos nuevas fechas de 'Greatest Hits Concerts 2026', una de ellas con parada en A Coruña y la otra que será el gran cierre de gira en Madrid.

'Puzzles' supone una nueva muestra de la esencia más reconocible de Mónica Naranjo. Compuesta y escrita por la propia cantante, conecta directamente con sus raíces musicales y emocionales, reafirmando una identidad inconfundible. La producción corre a cargo de Nebulossa, responsables también de 'Por un like, su anterior lanzamiento, recibido con enorme entusiasmo por parte de sus seguidores.

La canción aborda las relaciones humanas y la necesidad de encajar en vínculos que terminan siendo dañinos. Habla de cómo las personas acaban convirtiéndose en piezas de un juego en el que se empeñan en ocupar espacios que no les pertenecen, aunque implique sufrimiento. Todo ello envuelto en una interpretación vocal impactante, que alcanza uno de sus momentos más intensos en el estribillo (“¿y la vida de qué va, si quita lo que da?”).

Nebulossa se alía con Mónica Naranjo en un pacto feminista y "tóxico" para los abusadores

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El lanzamiento llega acompañado de un video desarrollado junto a un intercambio de ideas con el equipo más cercano a la artista. La pieza audiovisual apuesta por una estética sencilla pero profundamente evocadora, jugando con los contrastes entre blanco y negro y color, y poniendo el foco en su potencia interpretativa y vocal. También estará disponible este lunes a las 18.00 horas, aunque la catalana ya ha ido revelando clips en sus redes sociales.

Dentro de 'Greatest Hits Concerts 2026', Mónica Naranjo actuará el 20 de noviembre en el Coliseum de A Coruña. Las entradas estarán disponibles a partir de este lunes a las 16.00 horas en monicanaranjo.com, Enterticket y Ataquilla.

Además, culminará el 7 de diciembre con un cierre de gira monumental en el Movistar Arena de Madrid.

Tras el rotundo éxito de 'Greatest Hits Tour 2025', celebrado por público y crítica, regresa con un nuevo bloque de conciertos muy especial. El pasado año, además de recorrer México y Estados Unidos, agotó entradas en España y superó las 60.000 localidades vendidas en seis fechas.

En 2026, el show se adapta a nuevos espacios, manteniendo la esencia de un espectáculo concebido para celebrar su 30 aniversario sobre los escenarios. Una producción brillante con banda, coristas, bailarines, un impactante diseño visual y un repertorio que reúne himnos imprescindibles como 'Desátame', 'Sobreviviré' o 'Pantera en libertad', junto a otras sorpresas como 'Chicas malas'.

Por lo tanto, la gira recorrerá este año 15 ciudades españolas: Bilbao (3 de julio), Almería (25 de julio), Málaga (31 de julio), Jerez (8 de agosto), Castellón (22 de agosto), Medina del Campo (29 de agosto), Valdepeñas (5 de septiembre), Oviedo (15 de septiembre), Tarragona (19 de septiembre), Pamplona (25 de septiembre), Albacete (9 de octubre), Valencia (17 de octubre), A Coruña (20 de noviembre) y Madrid (7 de diciembre), reafirmando una vez más a Mónica Naranjo como una de las artistas más admiradas del panorama musical en español.

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