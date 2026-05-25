La tormenta del ascenso que devolvió la primavera a A Coruña

Un rayo ilumina la noche coruñesa, en plena celebración de ascenso Javier Alborés

A Coruña vivió ayer una de las noches más largas del año. Y no era para menos. El Deportivo volvía a Primera División ocho años después tras vencer por 0 goles a 2 al Valladolid en un José Zorrilla teñido de blanquiazul. Un ascenso que, debido a alerta amarilla decretada por tormentas, se antojaba si cabe más épico. Y así fue. Apenas cinco minutos antes de que comenzase el partido, los rayos aparecieron por Valladolid y, con ellos, una fuerte tromba de agua que duraría prácticamente toda la primera parte. En A Coruña, otra de estas tormentas cargadas de agua se daría cita horas más tarde, mientras toda la ciudad se echaba a la calle para celebrar la hazaña, antes de la llegada de los jugadores a Riazor.

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Una tormenta que, aunque apenas registró 1,8 litros por metro cuadrado -y no duró más de una hora-, devolvió la primavera a A Coruña más de dos meses después. Y es que, después de que este 2026 empezase más mojado de lo normal con 42 días consecutivos de lluvia -segunda racha más larga desde que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene registros en la ciudad-, tras la llegada de la primavera se invirtió el panorama climático. En marzo, apenas se acumularon 39 litros de agua; y en abril, apenas 18, por los 88 que se suele registrar de media en estas fechas. Entre los dos meses, solo llovió en un 25% de sus días (16 en total).

Como 'agua de mayo'

Una tendencia seca a la que hay que sumar jornadas con temperaturas elevadas -algunas de más de 30 grados-, que provocaron que los coruñeses se echaran a los arenales de la ciudad más de lo normal para estas fechas. No obstante, llegó mayo, y con él, las precipitaciones que no trajo ni marzo ni abril. De hecho, en uno de los primeros días de este quinto mes del año llovió más que en todo el mes de abril. Concretamente ocurrió el día 2, cuando la estación del Observatorio de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) contabilizó 20,8 litros por metro cuadrado. En total, 2,4 litros más que en todo abril, cuando los 18,4 registrados posicionaron al cuarto mes del año como el quinto con menos lluvia de la serie histórica.

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A falta de menos de una semana para que se de la bienvenida al primer mes del verano climatológico (periodo que comprende los meses de junio, julio y agosto), la presencia de precipitaciones en la ciudad parece haber vuelto a la normalidad. Con el agua que dejó ayer la tormenta sobre las calles de la ciudad, ya son 66 litros por metro cuadrado los registrados hasta el momento durante todo mayo. Es decir, exactamente la misma cantidad de agua que suele recabar de media la estación del Observatorio de la Aemet. Todo ello con presencia de lluvia en menos de la mitad de las jornadas (doce) por las catorce jornadas lluviosas que suele haber de media.

De terminar con valores similares, A Coruña conseguiría por fin cerrar un mes 'normal' en lo que a la historia meteorológica de la ciudad respecta. Y, según la previsión que maneja MeteoGalicia, lo más seguro es que así acabe siendo. Para esta semana, se esperan cielos poco nubosos o incluso despejados con alguna bruma costera. Así, volverán a ser protagonistas las temperaturas, con jornadas que incluso podrían superar los 26 grados de temperatura. No obstante, no se descarta que vuelva a aparecer otra tormenta similar a la del pasado domingo. De hecho, la Aemet activó desde las 14.00 horas -y hasta la media noche- el aviso amarillo por este tipo de fenómenos, que podría dejar precipitaciones y subir la acumulación hasta los 77 litros por metro cuadrado