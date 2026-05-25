La Policía Local de A Coruña rescata a un perro que deambulaba por la terraza de un último piso

Patrulla de la Policía Local Patricia G. Fraga

La Policía Local de A Coruña intervino en la mañana de este lunes en un edificio de la avenida de Primo de Rivera. Una patrulla fue alterada de que un perro se encontraba deambulando por la terraza de un último piso en uno de los edificios de la avenida coruñesa.

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El suceso, que ocurrió pasadas las 11.30 horas, sorprendió a los viandantes de la zona, quienes podían ver como el animal se paseaba por la parte de fuera del cerramiento que unía varios balcones en una de las fachadas del inmueble.

Una vez dentro del edificio, dos policías intervinieron en el operativo, que se saldó con final feliz y con el perro devuelto a su dueña, quien aguardaba preocupada por la integridad física del animal.