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A Coruña

La Orquesta Gaos convoca su primer concurso de solistas para nuevos intérpretes

Redacción
25/05/2026 20:44
Un concierto de la Orquesta Gaos en María Pita
Archivo El Ideal Gallego
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La Orquesta Gaos acaba de poner en marcha su primer concurso de solistas, una iniciativa para promover y apoyar a nuevos músicos, ofreciéndoles la oportunidad de actuar como solista junto a la formación en uno de los conciertos de la próxima temporada 2026-27.

Con esta propuesta, la Orquesta Gaos quiere poner en valor e impulsar el talento emergente, al tiempo que crea un espacio para que las nuevas generaciones de intérpretes se puedan acercar a la experiencia de interpretar acompañadas por una formación orquestal, favoreciendo el desarrollo artístico, escénico y profesional de los participantes.

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El certamen estará abierto a intérpretes de cualquier instrumento y habrá tres categorías: la primera hasta los 11 años; la segunda, hasta 14; y una tercera hasta 18 años.

Tendrá dos fases. Una primera selección mediante vídeo con una interpretación libre. Tras este primer proceso, se hará una selección con una prueba el 28 de noviembre con piezas susceptibles de ser tocadas por la Gaos.

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