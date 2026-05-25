La llegada de 16 trasatlánticos con cuatro escalas dobles marcan un gran mes de junio para el puerto

Crucero Iona en el puerto de A Coruña Doda Vázquez

El trasatlántico ‘Ambition’ se convirtió en el protagonista absoluto en A Coruña el pasado sábado 16 de mayo. Llegó procedente del puerto de Burdeos, en Francia, después de sufrir un brote de norovirus (responsable de la enfermedad de la gastroenteritis) que obligó a confinar a los pasajeros y a los tripulantes tras la muerte de una persona. Es uno de los muchos navíos turísticos que llegan habitualmente cada mes al puerto herculino. El próximo junio está previsto que recalen un total de 16.

Esta época del año es temporada alta de cruceros. En mayo se programaron un total de 19 escalas y junio también seguirá con buen ritmo. El ‘Seven Seas Grandeur’, con 746 pasajeros, será el encargado de abrir el mes. Tiene previsto hacerlo el lunes 1 de junio, según los datos registrados por la Autoridad Portuaria herculina.

El ‘Ilma’, con 456 pasajeros, y el ‘MS Sirena’, con 824 personas a bordo, serán los encargados de cerrar el mes. En concreto, está previsto que ambos coincidan el jueves 25. Habrá también otras cuatro escalas dobles: ‘Amera’ e ‘Iona’ (2 de junio), ‘Celebrity Apex’ y ‘Arvia’ (3 de junio), ‘Douglas Mawson’ y ‘Seven Seas Grandeur’ (14 de junio), ‘Viking Mira’ y ‘Crown Princess’ (19 de junio).

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Otros trasatlánticos que también recalarán en la ciudad serán el ‘Viking Mars’ (15 de junio), ‘Liberty of the Seas’ (16 de junio), ‘Evrima’ (22 de junio), ‘Arvia’ (23 de junio) y el ‘MSC Virtuosa’ (24 de junio).

La Autoridad Portuaria de A Coruña inició el pasado mes de marzo el proceso para contratar el servicio que da apoyo a la Policía Portuaria en los controles de acceso durante las escalas de cruceros, dado que el contrato actual vencerá en los próximos meses. El organismo portuario destina un presupuesto de 160.000 euros a este contrato, que tendrá una duración de doce meses. Por el momento no ha sido adjudicado.

Este servicio, que se presta en el puerto desde hace dos años, viene a garantizar un nivel de cobertura ajustado a las necesidades actuales en el control de accesos a los cruceros, bajo la supervisión de la Policía Portuaria.

El organismo estatal explica que el puerto ha experimentado un notable incremento en el número de escalas de cruceros desde 2010, con jornadas en las que coinciden varios buques en los muelles, y el apoyo del servicio externo facilita que la cobertura de las necesidades se adapte al calendario de escalas, muy variable en los diferentes meses del año, de forma coordinada con el resto de las funciones que realiza a diario la Policía Portuaria.

Durante la celebración el pasado mes de septiembre en Hamburgo de la Seatrade Europe, la cita más relevante del sector en Europa, el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado, destacó que el puerto herculino ha consolidado el extraordinario crecimiento logrado en los últimos años y que espera mantener estos buenos números.