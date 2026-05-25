Hace 25 años | Se ejecutaba un plan urbanístico para levantar más de 12.000 viviendas en Eirís, San Pedro de Visma o Vioño

Vista del Parque de Eirís, el pulmón del barrio que también disfrutan los vecinos de O Castrillón Quintana

Hace 25 años, este diario informaba de la ejecución del plan urbanístico para levantar más de 12.000 viviendas en zonas de la ciudad como Eirís, San Pedro de Visma o Vioño. Cinco décadas atrás, relataba la inauguración de una nueva exposición en la antigua Escuela de Artes y Oficios. Hace 75, explicaba un complicado suceso con un pesquero que se hundió, pero los doce tripulantes fueron rescatados por una embarcación de curioso y literario nombre: la ‘Sancho Panza’.

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Hace 25 años | Los nuevos polígonos dejarán 12.000 viviendas en los próximos cinco años

El desarrollo del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) dejará en la ciudad 12.674 nuevas viviendas en un plazo de cinco años, y de ellas, 5.550 (el 43%) serán de protección oficial. A la aprobación definitiva de las urbanizaciones de Eirís, Vioño, A Zapateira y Mesoiro le seguirán en breve los planes parciales del Parque Ofimático, San Pedro de Visma y Someso (recinto ferial). Con su puesta en marcha, A Coruña ganará en áreas residenciales, pero también incrementará el número de sus zonas verdes. Habrá mas de 100.000 metros cuadrados para uso y disfrute de los ciudadanos. El polígono de Eirís, con más de 90.000 metros cuadrados destinados a espacios ajardinados, lidera el ránking. Se cumplirá así el gigantesco proyecto urbanístico diseñado en el 98.

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Hace 50 años | La Escuela de Artes y Oficios inaugura una galería de litografías de Picasso

Un doble acontecimiento artístico de primer orden tuvo lugar en la tarde de ayer en la Escuela de Artes y Oficios situada en la planta baja del Instituto Eusebio da Guarda. Se inauguró una importante exposición de litografía de Picasso, selección antológica realizada por la Comisaría Nacional de Museos y Exposiciones, y al mismo tiempo una nueva Galería de Arte se abrió para La Coruña, la de la Escuela de Artes y Oficios, que gracias al empeño de su actual director don Antonio López Rodríguez ha sido instalada en una parte de la Escuela que apenas se utilizaba, consiguiendo una sala de exposiciones elegante, práctica y de óptimas condiciones para el fin propuesto. La exposición versa de Picasso, que como muchos saben estudió en esta escuela.

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Hace 75 años | Se hunde el pesquero “Explorador” pero sus tripulantes son rescatados

La radio costera recibió ayer la noticia de que a la altura de las Sisargas había sufrido una vía de agua la vaca “Explorador”, de matrícula de Vigo pero con base actualmente en La Coruña. Afortunadamente acudió en auxilio de la embarcación siniestrada el vapor de cabotaje “Sancho Panza”, que había zarpado de La Coruña rumbo a Vigo de madrugada. También prestaron su colaboración al salvamento otras embarcaciones de pesca. El “Sancho Panza”, después de transbordar a los doce tripulantes y al patrón, don Francisco González Santiago, trató de remolcar al pesquero al puerto más cercano, que era el de Malpica, pero resultó imposible lograrlo debido a que la embarcación averiada se hundió rápidamente y tuvo que alejarse.

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Hace 100 años | La religiosidad toma La Coruña en la comunión mensual de caballeros

El pasado domingo, a las nueve y media, se celebró en la iglesia del Sagrado Corazón la primera comunión mensual de caballeros. Estaban ocupados 38 bancos, acomodándose en cada uno 5 o 6 fieles, resultando, pues, una concurrencia de unos 200 hombres. Allí había señores de todas las clase sociales: aristócratas, magistrados, militares de todas las graduaciones, catedráticos, escritores, universitarios, empleados y obreros, necesario es decirlo, pocos obreros. En el coro resonaban melodiosas voces de alabanza al Cuerpo y a la Sangre de Cristo Nuestro Señor, mientras los hombres se arrodillaban. Quiera Dios que el movimiento cunda hasta hacer de nuestra ciudad una población sincera y totalmente cristiana. La comunión de junio se celebrará el día 13.