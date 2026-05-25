Expertos en el ferrocarril ven una “medida ineficaz” el control de seguridad de acceso a los trenes

Viajeros frente al control de seguridad, en la estación provisional de tren de A Coruña Archivo El Ideal Gallego

Una de las ventajas que tenía el tren frente el avión era la posibilidad de llegar apenas cinco minutos antes a la estación, sin necesidad de tener que pasar por un control de seguridad de equipaje. Eso cambió con la llegada de la Alta Velocidad a España, hace ya más de treinta años. A partir de ahí, las estaciones se plagaron de controles de seguridad que, si bien no obligan a los viajeros a pasar por un arco como en el caso de los aeropuertos, para acceder a las vías sí era necesario despojarse de las maletas o mochilas, así como del abrigo para introducirlos en un escáner mediante radioscopia que no afecta a líquidos.

Esta medida terminó por originar grandes episodios de caos y retrasos en las principales estaciones del Eje Atlántico, principal corredor gallego y una de las líneas más utilizadas de España. En el caso de A Coruña, que estrenó ubicación temporal en diciembre de 2024 con motivo de las obras en la intermodal, si cabe fue todavía peor. El vestíbulo de la terminal provisional se veía abrumado por momentos por lo que los trenes rara vez salían puntuales. Un aspecto que fue condicionante para que, hace justo un año, el Adif ordenase retirarlos en los trayectos que recorren el Eje Atlántico. Sin embargo, desde entonces sigue siendo obligatorio para acceder a servicios Avant, AVE o Avlo. Una obligatoriedad que los expertos en el ferrocarril ven poco sentido y consideran una “medida ineficaz” al no contemplar todos los convoyes.

Única en Europa

Así lo cree el ingeniero de obras públicas y gran conocedor de la principal línea ferroviaria gallega Xosé Carlos Fernández, quien recuerda que esta es una medida que solo existe en España –en Europa solo está exigida en instalaciones singulares como el Eurotúnel– y que, al no exigirse en otros servicios, no tiene mucho sentido su utilización. En este sentido, Fernández entiende que otro tipo de convoyes, como los Cercanías son diez veces más utilizados por los usuarios que trenes de Alta Velocidad, por lo que “el riesgo es mucho mayor”. Además, según el ingeniero, “es un sistema costoso”, ya que a este hay que incluirle el mantenimiento y el coste del personal. En total, trece millones de euros al año.

Otro de los expertos que también aboga por retirarlo y, de esta forma, ganar espacio, tiempo y costes es Carlos Pérez Fontana. Según el ferroviario, además de originar muchas colas, “este sistema hace que aquí no se pueden hacer transbordos rápidos entre trenes de Cercanías y de Alta Velocidad compartiendo andén como pasa en Alemania o Francia”. Además “te obliga a estar con bastante antelación en la estación para evitar perder el tren”, concluye Pérez Fontana.

Un año después de que el Adif eliminase el escáner en los trayectos del Eje Atlántico, se reabre el debate sobre su utilidad en otros servicios. Además de los desplazamientos a Madrid (AVE o Avlo), también es obligatorio pasar por el escáner para los trayectos Avant, que, en el caso de A Coruña, realiza su trayecto hacia Ourense. Muchos de los usuarios que recorren a diario esta línea se quejan de la pérdida de tiempo que supone y, en el caso de Santiago estas colas pueden determinar si se llega al tren o no. “A veces coincide con el de Madrid, y, aunque lleves prisa, no te dejan pasar. Es una pérdida de tiempo”, incide Rafael Suárez, uno de los recurrentes en uno de los Avant más madrugadores. “Depende de la ciudad te mandan quitar o no la chaqueta”, secunda su hermano Nicolás, también habitual en este tipo de trayectos.

En este sentido, éste ya fue uno de los puntos que, a su llegada a la presidencia de Renfe, puso sobre la mesa Álvaro Fernández Heredia. Con el objetivo de hacer el tren más cómodo y accesible para todos los usuarios, Heredia planteaba la posibilidad de deshacerse de este tipo de controles para evitar aglomeraciones y retrasos. El Gobierno, lejos de continuar con la postura de Heredia, reafirmó en la necesidad de mantener este tipo de controles, cuyo fin es el de “garantizar que los usuarios no sufran ningún incidente por la introducción de armas u objetos que comprometan su integridad personal y la seguridad de sus bienes”.